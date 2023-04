Téléphones, ordinateurs, petits appareils : le "bonus réparation" va être doublé, les grandes enseignes sous pression

Le gouvernement va demander aux éco-organismes de doubler les bonus, qui passeront par exemple de 10 à 20 euros pour les petits appareils (sèche-cheveux...) ou à 90 euros pour les ordinateurs.

Des prestations jusqu'ici exclues, comme l'échange de vitre cassée de téléphones, seront incluses ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le montant des aides à la réparation des appareils électriques et électroniques va être relevé en juillet et les réparateurs incités voire contraints, pour les plus gros comme la Fnac ou Carrefour, à rejoindre le dispositif, a annoncé jeudi 20 avril le gouvernement, qui juge que le "fonds réparation" démarre trop lentement.

Le "bonus réparation", créé par la loi pour inciter les Français à davantage faire réparer et ainsi allonger la durée de vie de leurs équipements, a été mis en place à la mi-décembre. A ce jour, quelque 20.000 réparations ont profité de ce bonus, qui va de 10 à 45 euros selon les appareils.

Mais son "déploiement a déjà un peu de retard", a dit à la presse la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérangère Couillard, qui reçoit jeudi les éco-organismes concernés, ONG, fabricants, associations de consommateurs...

L'objectif du Fonds réparation est d'allouer 410 millions d'euros de bonus de 2022 à 2027, un budget financé par l'"éco-contribution" incluse dans le prix de tous les appareils.

Or jusqu'à fin 2023, quelque 62 millions d'euros sont prévus. "Ces 62 millions d'euros n’ont pas vocation à dormir sur un compte bancaire, ils sont à destination des Français, c'est une mesure écologique mais aussi pour le pouvoir d'achat. Je vais être contrainte de prendre des mesures pour qu'elle se déploie plus rapidement", a dit Mme Couillard.

Bonus renforcés dès le 1er juillet prochain

Le gouvernement va demander aux éco-organismes de doubler les bonus, qui passeront par exemple de 10 à 20 euros pour les petits appareils (sèche-cheveux...) ou à 90 euros pour les ordinateurs. Des prestations jusqu'ici exclues, comme l'échange de vitre cassée de téléphones, seront incluses, a-t-elle ajouté.

Ce bonus renforcé devrait prendre effet au 1er juillet, pour être maintenu au moins jusqu'en fin d'année, le temps d'un nouveau bilan, a précisé la secrétaire d'Etat.

Par ailleurs, "le bilan est mitigé sur le nombre de réparateurs" labellisés spécialement "QualiRépar": 1.200 aujourd'hui, quand on devrait être à 1.500 pour atteindre 4.000 en fin d'année, estime Mme Couillard.

Le gouvernement veut donc réduire, "au moins diviser par deux", le coût d'adhésion pour les petits réparateurs, aujourd'hui à 500 euros. Et "je souhaite que les grandes enseignes jouent le jeu. Sinon, je les obligerai par arrêté dès cet été", a-t-elle prévenu, citant Auchan, la Fnac, Apple, Darty, Carrefour...

Les produits électriques et électroniques ont généré en 2022 1,8 million de tonnes de déchets, un tonnage qui a retrouvé son niveau d'avant-Covid.