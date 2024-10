Télécoms: le projet du Français Xavier Niel en Ukraine soutenu par la Berd et la Banque mondiale

Xavier Niel à Paris, le 18 septembre 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La Berd et la Société financière internationale (Sfi), branche de la Banque mondiale, vont investir 435 millions de dollars pour soutenir le projet visant à moderniser le réseau télécom ukrainien porté par le groupe Datagroup-Volia-lifecell, dirigé par le milliardaire français Xavier Niel.

Dans un communiqué jeudi, la Berd (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) affirme qu'il s'agit de l'investissement direct étranger "le plus important réalisé en Ukraine depuis l'invasion russe", en février 2022.

La Berd et la Sfi vont fournir 435 millions de dollars de dette à long terme (217,5 millions chacune) au nouveau groupe Datagroup-Volia-lifecell, issu de la fusion de deux opérateurs ukrainiens, pour "moderniser, étendre et améliorer la qualité des services de télécommunications en Ukraine".

Ce groupe est dirigé par le fondateur de l'opérateur Free, Xavier Niel, qui dispose d'une participation majoritaire via sa holding personnelle NJJ.

Ce partenariat financier "souligne notre engagement commun en faveur de la croissance économique de l'Ukraine et met en évidence le potentiel d'investissement prometteur du pays", s'est réjoui Xavier Niel, cité dans le communiqué.

"Ce projet devrait envoyer un signal positif fort aux investisseurs", a ajouté la Berd, soulignant que l'initiative bénéficiait également du soutien de la Commission européenne et du gouvernement français.

Selon l'institution, "le groupe fusionné offrira une meilleure connectivité mobile à 10 millions d'abonnés et fournira un accès fixe à large bande plus rapide et plus fiable à environ 4 millions de foyers".

Fin janvier, Xavier Niel avait fait part de sa volonté d'acquérir l'opérateur mobile ukrainien Lifecell pour un montant de 500 millions de dollars.

Propriétaire d'Iliad, groupe de télécoms présent en France, en Italie et en Pologne, M. Niel a réalisé une série d'investissements à titre personnel dans le secteur au sein d'une dizaine de pays d'Europe, à travers NJJ, sa holding qui héberge notamment des actifs de télécommunications en Suisse, ou encore sa société Carraun, qui possède l'opérateur irlandais Eir.