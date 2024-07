Télécoms: l'opérateur virtuel Lebara passe sur le réseau mobile de SFR

( AFP / LOIC VENANCE )

L'opérateur de réseau mobile virtuel Lebara, qui louait auparavant le réseau d'Orange pour proposer ses offres en France, a basculé sur le réseau de SFR, ont-ils annoncé jeudi dans un communiqué.

Fondé en 2001, Lebara est l'un des principaux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) du marché. Présent dans neuf pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Australie, Arabie saoudite, Espagne, Suisse), le groupe basé à Londres revendique "plus de huit millions de clients".

Apparus en France en 2004, les opérateurs mobiles alternatifs ont connu une forte croissance dans les années 2000 et 2010, mais voient actuellement leur nombre se réduire drastiquement et seuls les plus spécialisés parviennent à survivre.

Comme Lebara, Lycamobile vise par exemple les appels internationaux vers le Maghreb, l'Asie ou l'Amérique latine, tandis que Bazile s'adresse aux seniors.

Le partenariat entre Lebara et SFR s'inscrit aussi dans le contexte de l'acquisition en cours de La Poste Mobile, principal MVNO en France et numéro cinq du marché mobile avec 2,3 millions de clients, par l'opérateur Bouygues Telecom.

L'accord annoncé en février prévoit le rachat par Bouygues Telecom de 100% du capital, détenu actuellement à 51% par La Poste et à 49% par SFR, qui lui fournit son réseau, pour un montant estimé à 950 millions d'euros.

Mais la filiale du groupe Bouygues a déploré fin mai les "divergences" opposant les co-actionnaires de La Poste Mobile sur les "modalités de réalisation" de l'opération.

Ce rachat, censé être finalisé d'ici la fin de l'année, doit se faire avec l'aval de SFR, qui dispose notamment d'un droit de préemption lui permettant de racheter les parts en vente en priorité.