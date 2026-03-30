Télécommunications : Orange commence à débrancher le réseau 2G en France

L'opérateur historique Orange va débuter mardi 31 mars les opérations de deconnexion du réseau mobile 2G, ancêtre de la 3G, 4G et 5G. L'extinction totale doit survenir à la fin de l'année.

( AFP / DAMIEN MEYER )

• Que va-t-il se passer mardi ?

Il s'agit d' une première étape symbolique : Orange va désactiver son réseau 2G dans 28 communes du sud-ouest , dont Bayonne, Biarritz et Anglet.

"Ca va être une opération logicielle à distance, qui va éteindre 61 sites mobiles en 2G", détaille pour l' AFP Bénédicte Javelot, directrice de projets stratégiques et de développement chez le géant français des télécoms. Concrètement, il ne sera plus possible pour les particuliers ou les professionnels clients de se connecter au réseau. Cela touchera également les abonnés de l'opérateur Free, qui utilise la 2G d'Orange.

• Quel sera l'impact pour les clients ?

Dans la zone concernée par cette première étape, Orange a dénombré quelque 2.300 cartes SIM toujours actives sur le réseau 2G, dont 800 grand public.

Au total, plus de 1,5 million de téléphones de particuliers français équipés d'une carte SIM sont uniquement compatibles 2G, selon le régulateur des télécommunications (Arcep). "On pense que beaucoup de ces terminaux, ce sont des vieux téléphones que les gens gardent dans leurs tiroirs", indique Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération française des télécoms (FFT).

Pour les utilisateurs des cartes SIM toujours actives, il est nécessaire de changer de téléphone. Selon Romain Bonenfant, les opérateurs "sont capables aussi d'identifier les personnes qui utilisent encore ces terminaux 2G. Ils les contactent individuellement pour faire cette migration".

• Pourquoi la 2G est-elle débranchée ?

"Les décisions d’extinction des technologies 2G et 3G relèvent de la stratégie des opérateurs qui en sont propriétaires", explique l'Arcep.

Déployée dans les années 1990, la 2G est un "vieux réseau", résume Romain Bonenfant. Plus fragiles face aux risques de cyberattaques, ces réseaux de moins en moins utilisés sont aussi plus énergivores. L'extinction de la 2G permettra également de récupérer des fréquences, qui seront réattribuées pour des technologies plus récentes, comme la 4G et la 5G.

• Les ascensceurs seront-ils touchés ?

Les ascensoristes avaient exprimé il y a plusieurs mois des inquiétudes au sujet de cette transition technologique.

Les systèmes de sécurité des ascenseurs -lorsque l'usager appuie sur le bouton alarme- fonctionnent comme des téléphones pour joindre le centre d'assistance, avec une carte SIM ou bien via le réseau fixe .

Selon la Fédération des ascenseurs, environ 230.000 ascenseurs ont un système de communication utilisant la 2G et près de 60.000 la 3G, sur un total de 653.000 ascenseurs en France.

Le gouvernement a publié un décret le 4 mars pour rendre obligatoire le changement de ces systèmes de communication. À partir du 15 mai, le contrôle technique des ascenseurs vérifiera aussi l'obsolescence éventuelle du système de communication.

Le remplacement des cartes 2G ou 3G est "généralement rapide", selon la Fédération des ascenseurs, mais l'enjeu est l'embouteillage des interventions. "Les 17.000 à 20.000 ascensoristes doivent adapter plusieurs centaines de milliers d'équipements dans un délai court, alors même que ces interventions s'ajoutent aux missions habituelles", prévient-elle.

• Quelles sont les prochaines étapes ?

Tous les opérateurs propriétaires d'un réseau 2G -Orange, Bouygues Telecom et SFR- ont prévu de l'éteindre en 2026.

De son côté, Orange poursuivra d'abord ses opérations dans plusieurs départements du sud-ouest avant de généraliser l'extinction à l'ensemble du territoire à partir de septembre.

SFR et Bouygues Telecom ont quant à eux prévu de procéder à l'extinction entre mi-novembre et décembre.

Les trois opérateurs ont annoncé leur intention de débrancher leur réseau 3G à partir de fin 2028 et 2029 . Free n'a pas annoncé d'échéance à ce sujet.