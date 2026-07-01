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Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 15:56

Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier

Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier

Avec des milliers de chewing-gums mâchés et une dizaine de coups francs, Téji Savanier aura marqué l’histoire de Montpellier. Mais l’aventure est terminée . Le numéro 11 a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Paillade après sept piges et 210 matchs dans l’Hérault, dont les derniers passés en Ligue 2.

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