Téji Savanier fait ses adieux à Montpellier
Avec des milliers de chewing-gums mâchés et une dizaine de coups francs, Téji Savanier aura marqué l’histoire de Montpellier. Mais l’aventure est terminée . Le numéro 11 a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Paillade après sept piges et 210 matchs dans l’Hérault, dont les derniers passés en Ligue 2.
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