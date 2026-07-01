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Joan Laporta ne lâche pas le dossier Julian Álvarez, au contraire
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 17:44

Joan Laporta ne lâche pas le dossier Julian Álvarez, au contraire

Joan Laporta ne lâche pas le dossier Julian Álvarez, au contraire

Toutes ces déclas pour manger un énième vu d’Enrique Cerezo. Réélu depuis mars dernier, le président du FC Barcelone, Joan Laporta a comme premier objectif de faire venir Julián Álvarez pour l’associer à ses deux magiciens des ailes, Raphinha et Lamine Yamal.

Lors de sa dernière prise de parole, il a confirmé l’offre des Catalans faite pour le champion du monde 2022 aux Colchoneros : « Deco a formulé une offre pour ce joueur. Nous savons qu’il souhaitait rejoindre le Barça depuis longtemps, même avant son passage à Manchester City. Nous avons fait cette offre en toute humilité à l’Atlético de Madrid »

EM pour SOFOOT.com

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