Téhéran prêt à des compromis si Washington discute des sanctions

L'Iran est prêt à envisager des compromis pour parvenir à un accord nucléaire avec les États-Unis si Washington accepte de discuter de la levée des sanctions, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Majid Takht-Ravanchi dans un entretien publié dimanche par la BBC.

Téhran affirme être disposé à discuter de restrictions sur son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions, mais a répété à plusieurs reprises refuser de lier ce dossier à d'autres questions, notamment les missiles.

Majid Takht-Ravanchi a confirmé qu'un second cycle de discussions nucléaires se tiendrait mardi à Genève, après la reprise des échanges entre Téhéran et Washington à Oman plus tôt ce mois-ci.

"(Les premiers pourparlers se sont déroulés) plus ou moins dans une direction positive, mais il est trop tôt pour juger", a déclaré Majid Takht-Ravanchi à la BBC.

Une délégation américaine comprenant les envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner rencontrera les Iraniens mardi matin, avait indiqué vendredi une source à Reuters, les représentants omanais jouant un rôle de médiation dans les contacts entre les États-Unis et l'Iran.

Le chef de l'agence iranienne de l'énergie atomique a déclaré lundi que le pays pourrait accepter de diluer son uranium le plus fortement enrichi en échange de la levée de toutes les sanctions financières. Majid Takht-Ravanchi a utilisé cet exemple dans l'entretien à la BBC pour illustrer la flexibilité de Téhéran.

Le haut diplomate a réaffirmé la position iranienne selon laquelle le pays n'accepterait pas un enrichissement d'uranium nul, un point qui avait constitué un obstacle majeur à un accord l'an dernier, Washington considérant l'enrichissement sur le sol iranien comme une voie potentielle vers l'arme nucléaire.

L'Iran nie chercher à se doter d'une telle arme.

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), principale réussite de politique étrangère de l'ancien président démocrate Barack Obama.

Cet accord assouplisait les sanctions imposées à l'Iran en échange de limitations à son programme nucléaire destinées à empêcher Téhéran de pouvoir fabriquer une bombe atomique.

