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Téhéran ferme un centre culturel lié à l'ambassade de France
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 15:07
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Les autorités iraniennes ont fait fermer un centre de langue française affilié à l'ambassade de France à Téhéran en vertu d'une décision de justice, a annoncé dimanche le parquet de Téhéran, cité par l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Selon les autorités, le centre fonctionnait depuis des années sous couvert d'enseignement des langues étrangères, malgré des mises en demeure répétées de se mettre en règle.

Il est accusé d'activités portant atteinte à la culture iranienne et à la sécurité nationale, notamment l'identification de personnes et la constitution de réseaux, ainsi que la facilitation du départ d'Iraniens qualifiés hors du pays.

La fermeture du site a été confirmée par une source diplomatique française, qui n'a pu fournir d'autres détails. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araqchi, a publié samedi un tweet virulent à l'encontre de son homologue français Jean-Noël Barrot, dénonçant ses "larmes de crocodile" alors que "la France refuse toute excuse pour ses crimes coloniaux".

Les deux ministres doivent se rencontrer mardi aux Nations unies, qui tiennent leur Assemblée générale annuelle. Le président Emmanuel Macron devrait également rencontrer son homologue Massoud Pezeshkian à New York.

(Bureau de Dubaï et John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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