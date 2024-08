Tech: Xiaomi réalise un 2e trimestre solide, malgré la conjoncture en Chine

Le géant technologique chinois Xiaomi, également fabricant d'électroménager et de voitures électriques, a présenté mercredi des résultats trimestriels robustes, en dépit du ralentissement économique en Chine qui pèse sur la consommation des ménages.

( AFP / PEDRO PARDO )

La marque est incontournable dans le pays pour ses téléphones, tablettes tactiles, montres connectées, écouteurs, trottinettes, scooters ou encore autocuiseurs à riz intelligents.

Xiaomi a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 32% sur un an, à 88,8 milliards de yuans (11,1 milliards d'euros).

Il était un an plus tôt de 126,8 milliards de yuans sur cette période, a précisé le troisième plus gros producteur mondial de smartphones.

Le bénéfice net du groupe a quant à lui bondi de 38,9% sur un an au deuxième trimestre à 5,1 milliards de yuans (643 millions d'euros).

Xiaomi a lancé en mars en Chine continentale sa première automobile avec une berline baptisée SU7 ("Speed Ultra" 7), dont le design n'est pas sans rappeler celui d'une voiture de sport de luxe.

La marque ambitionne d'en écouler 120.000 cette année sur le marché chinois, très concurrentiel en matière d'électrique.

L'activité smartphones représente toujours la majeure partie de la croissance du groupe, avec des ventes en hausse de 27,1% sur un an au deuxième trimestre, à 46,5 milliards de yuans (5,8 milliards d'euros).

Fondé en 2010, Xiaomi a connu un essor fulgurant ces dernières années en proposant des appareils haut de gamme à prix abordable, et en les vendant au départ directement en ligne.