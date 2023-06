Tech : quand Elon Musk et Mark Zuckerberg se disent prêts à en venir aux mains

Les deux dirigeants emblématiques de la tech ont échangé les amabilités par messages interposés.

La tension est encore montée entre Mark Zuckerberg et Elon Musk après l'annonce de Meta sur le lancement d'un plateforme visant à concurrencer Twitter ( AFP / MANDEL NGAN )

Les patrons de Twitter et de Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se sont défiés sur leurs réseaux sociaux et invités mutuellement à s'affronter physiquement dans une cage à la façon des combats d'arts martiaux.

Peu après le rachat de Twitter par Elon Musk, Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook annonçait son souhait de lancer une plateforme sociale similaire, fondée sur le texte, qui viendrait donc rivaliser directement Twitter.

"Envoie moi le lieu"

Depuis cette annonce, le fondateur de Tesla a multiplié les messages sur Twitter à l'encontre de Mark Zuckerberg.

Le point culminant est arrivé il y a quelques jours lorsque Elon Musk a posté sur son compte: "Je suis prêt pour un combat en cage lol", faisant référence à la cage dans laquelle se tiennent les combats de MMA.

Mark Zuckerberg, qui est lui-même adepte d'arts martiaux et poste des vidéos de combats, a répondu mercredi sur Instagram avec une capture d'écran du message d'Elon Musk, suivie de la mention "Envoie-moi le lieu".

L'échange a provoqué une pluie de réactions sur les réseaux sociaux, ainsi que des paris sur le vainqueur potentiel, Mark Zuckerberg émergeant clairement comme le favori.

Interrogé par l'AFP, Meta a confirmé l'authenticité du message de Mark Zuckerberg.

Les deux géants de la tech s'opposent depuis des années sur leurs conceptions opposées du monde, de la politique à l'intelligence artificielle. Mais l'animosité entre eux a encore grimpé d'un cran avec l'arrivée d'un possible concurrent direct pour Twitter.

Elon Musk a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars avant de procéder à des licenciements massifs dans la compagnie, et de rouvrir la plateforme à des comptes conspirationnistes, entraînant une importante perte de revenus publicitaires.

Présent à Paris il y a quelques jours pour le salon international Paris Viva Tech, le patron de Tesla a toutefois indiqué que les revenus publicitaires étaient de retour.