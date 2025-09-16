Tchad-L'Assemblée nationale vote en faveur du projet de nouvelle Constitution

L'Assemblée nationale du Tchad a apporté lundi son soutien à des réformes constitutionnelles qui étendraient la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans et permettraient au président de briguer un nombre de mandats illimités.

Le président Mahamat Idriss Déby, qui dirige le pays depuis la mort de son père Idriss Déby en avril 2021, a été élu en mai 2024.

Le parti au pouvoir a remporté une majorité de sièges au Parlement lors des élections législatives organisées en décembre 2024.

Le Sénat doit se prononcer sur le projet de nouvelle Constitution du Tchad le 13 octobre.

(Mahamat Ramane, rédigé par Jessica Donati; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)