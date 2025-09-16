 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tchad-L'Assemblée nationale vote en faveur du projet de nouvelle Constitution
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 19:40

L'Assemblée nationale du Tchad a apporté lundi son soutien à des réformes constitutionnelles qui étendraient la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans et permettraient au président de briguer un nombre de mandats illimités.

Le président Mahamat Idriss Déby, qui dirige le pays depuis la mort de son père Idriss Déby en avril 2021, a été élu en mai 2024.

Le parti au pouvoir a remporté une majorité de sièges au Parlement lors des élections législatives organisées en décembre 2024.

Le Sénat doit se prononcer sur le projet de nouvelle Constitution du Tchad le 13 octobre.

(Mahamat Ramane, rédigé par Jessica Donati; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

