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information fournie par So Foot 12/05/2026 à 16:11

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Heureusement que Daniel Craig réussi mieux ses missions sauvetages. Le « professionnel » Réginald Ray et le SC Bastia ont mis fin à leur collaboration « d’un commun accord » après la non moins improbable relégation des Corses en Ligue 3 l’année prochaine.

La tâche était plus qu’épineuse pour l’ancien technicien de Valenciennes puisqu’il avait rallié la Haute-Corse lorsque les Corses étaient bons derniers. Il aura au moins eu le mérite de donner de l’espoir aux Corses qui y auront cru jusqu’à la dernière journée et qui lèguent le bonnet d’âne de cette année aux Amiénois.…

TC pour SOFOOT.com

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