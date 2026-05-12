TC

Heureusement que Daniel Craig réussi mieux ses missions sauvetages. Le « professionnel » Réginald Ray et le SC Bastia ont mis fin à leur collaboration « d’un commun accord » après la non moins improbable relégation des Corses en Ligue 3 l’année prochaine.

La tâche était plus qu’épineuse pour l’ancien technicien de Valenciennes puisqu’il avait rallié la Haute-Corse lorsque les Corses étaient bons derniers. Il aura au moins eu le mérite de donner de l’espoir aux Corses qui y auront cru jusqu’à la dernière journée et qui lèguent le bonnet d’âne de cette année aux Amiénois.…

TC pour SOFOOT.com