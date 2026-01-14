Taxes sur l'aérien: le PDG de Ryanair s'en prend à la "stupide" Belgique

Michael O'Leary, PDG de la compagnie aérienne Ryanair pose avec une pancarte reprochant à la Belgique une série de taxes "stupides", lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 14 janvier 2026 ( AFP / Simon Wohlfahrt )

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé mercredi réduire ses capacités en Belgique, notamment sur son hub très fréquenté de Charleroi, reprochant aux autorités belges une série de taxes "stupides" de nature à réduire le trafic.

"Ce que ces politiciens stupides ne comprennent pas, c'est que le transport aérien et les passagers sont mobiles", a lancé le PDG Michael O'Leary, dans son style singulier, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Il a reproché à la Belgique d'aller à l'encontre d'un mouvement général, dans les autres pays européens, de réduction de la fiscalité sur le transport aérien afin d'alimenter la croissance.

Concrètement, la compagnie irlandaise à bas coût prévoit de réduire de 1,1 million de sièges d'ici à fin 2026 son offre à Charleroi.

Il s'agit pour elle d'une plateforme majeure sur le continent européen, desservant un grand nombre de destinations notamment dans le bassin méditerranéen.

Ryanair se présente comme la première compagnie aérienne sur le marché belge avec 11,6 millions de personnes transportées en 2025.

Ce chiffre reculerait d'environ 10% si la ville de Charleroi maintient son projet d'imposer une nouvelle taxe communale de 3 euros par passager au départ de cet aéroport, selon la compagnie.

Au niveau national, le gouvernement belge dirigé par Bart De Wever a relevé en 2025 la fiscalité sur le transport aérien, ce qui concerne aussi les voyages au départ de Bruxelles-Zaventem, premier aéroport du pays.

L'objectif est d'encourager les alternatives à l'avion en relevant à 10 euros à l'horizon 2027 la taxe forfaitaire due par chaque passager embarquant sur un vol de moins de 500 km. La Belgique est par ailleurs engagée dans un gigantesque effort d'assainissement de ses finances publiques.

"Ryanair appelle le Premier ministre De Wever à revenir sur ces hausses de taxes stupides qui vont saper la compétitivité de la Belgique, et coûter à ce pays des millions de passagers, des milliers de vols et des milliers d'emplois dans le tourisme", a aussi fait valoir la compagnie.