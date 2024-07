Taxer les expatriés fiscaux ? Bruno Le Maire écorche "l'idée baroque" du NFP

Le Nouveau front populaire, Lucie Castets en tête, a défendu son projet de faire payer des impôts en France aux expatriés fiscaux, comme le font les Etats-Unis. Le ministre de l'Economie a affiché son scepticisme face à ce serpent de mer de la politique fiscale, qui revient régulièrement parmi les propositions de la gauche.

Bruno Le Maire, le 20 juin 2024, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Tout ça est bien compliqué pour peu de revenus". A l'antenne de France 2 , Bruno Le Maire a fait part de ses doutes face au projet défendu par le Nouveau front populaire, qui plaide pour la taxation des Français établis à l'étranger.

"Il faut aussi que les expatriés fiscaux paient leurs impôts au fisc français, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des Etats-Unis", a ainsi déclaré Lucie Castets, candidate du NFP pour Matignon, dans un entretien publié dimanche 28 juillet. En principe, l'objectif est faire payer aux 2,5 millions de Français expatriés la différence entre les impôts qu'ils acquittent dans leur pays de résidence et ceux qu'ils auraient payé s'ils habitaient sur le territoire national.

"On n'est pas obligés de copier les Américains!"

"C'est une idée baroque", a jugé pour sa part le ministre de l'Economie, mercredi 31 juillet. "On n'est pas obligés de copier les Américains. C'est bizarre cette gauche qui veut toujours copier les Américains! Moi je préfère qu'on garde notre modèle français" , a déclaré Bruno Le Maire, sur le plateau de Télématin.

"Ca prendrait des décennies avant d'être appliqué. En plus, ce ne serait pas très juste, parce que la plupart de ces ressortissants français paie des impôts en France sur leurs revenus qu'ils ont en France. Tout ça est bien compliqué pour peu de revenus", a t-il commenté. "Si j'ai une recommandation à donner au Nouveau front populaire, c'est de me soutenir !", a t-il ajouté, faisant valoir les évolutions législatives concernant les Gafa, et les chantiers de fiscalité minimale, concernant l'impôt sur les sociétés où le projet soutenu de concert avec le Brésil visant les plus grandes fortunes du monde, au niveau international. "Ca c'est une belle bataille!" lance t-il, vantant une "bataille de justice fiscale.