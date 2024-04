« Taxe lapin », formation… Les prescriptions du Dr Attal pour réformer le système de santé

Gabriel Attal s'attaque à la réforme du système de santé avec le pragmatisme qu'on lui connaît. Dans un entretien donné à nos confrères du Parisien et de La Dépêche, il trace les grandes lignes de son plan visant à « préparer l'avenir et obtenir des résultats rapides et concrets pour les Français ». Dans un contexte de crise qui n'en finit plus, est-ce un traitement de choc ou un cautère sur une jambe de bois ?

Une première mesure forte vise à remplumer un corpus médical insuffisant pour pallier l'absence de médecins dans de nombreux territoires : l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine. Ils étaient un peu plus de 8 000 en 2017, ils seront 12 000 en 2025 et 16 000 en 2027. Ce doublement du nombre d'étudiants verra ses effets effectifs à l'issue de leur formation soit à l'horizon 2035 / 2037 ce qui est une excellente nouvelle à terme.

Dans l'attente de la formation de nouveaux médecins et sous réserve d'une juste répartition territoriale pour pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux, il faut trouver des solutions rapides afin d'améliorer l'accès aux soins. Dans un sondage réalisé par l'institut Ipsos dévoilé le 18 mars dernier, nous apprenions que le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue était de trois mois et une semaine (contre deux mois et deux jours, il y a cinq ans), ce