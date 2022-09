Taxe foncière : quelles villes ont connu la plus forte augmentation ?

Mauvaise surprise pour les habitants de Marseille, de Tours et de nombreuses autres villes : la taxe foncière vient de subir hausse qui, par endroit, peu s'avérer salée. Comme l'expliquent nos confrères de France Bleu, on note à l'échelle nationale une augmentation de 1,9 % en 2022, mais ce chiffre atteint les 15 % dans les villes les plus touchées. Les Marseillais devront s'acquitter d'une taxe en hause de 13,1 %, les Tourrangeaux de 11,6 %

Ces augmentations à plusieurs vitesses sont le fruit, d'une part, d'une décision parlementaire de revaloriser la taxe foncière pour l'ensemble du territoire et, d'autre part, d'une hausse décidée individuellement par chaque ville. Selon France Bleu, qui cite un cabinet spécialisé, plus de 25 % des grandes villes françaises, de plus de 40 000 habitants, ont ainsi décidé de relever le taux de la taxe foncière en 2022. La ville de Mantes-la-Jolie est celle qui, de loin, connaît la plus nette des augmentations avec +18,6 % en 2022.

Augmentations en série depuis 2010

La tendance n'a rien de nouveau. La taxe foncière a augmenté d'un peu moins de 28 % en moyenne entre 2010 et 2020, « trois fois plus que l'inflation ou les loyers », selon les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers publiés en fin d'année dernière.

Cette révolution fiscale qui peut rapporter gros

« Cette hausse résulte de la conjonction de deux augmentations: celle des valeurs

