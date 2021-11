Taxe foncière : pourquoi elle augmente autant

Parmi les grandes villes, Nantes s'illustre comme celle qui a le plus fortement augmenté la taxe foncière, avec une hausse de 37,5% en dix ans. (© Adobestock)

En dix ans, cet impôt local a augmenté de 27,9%, soit trois fois plus vite que l'inflation. Les propriétaires sont inquiets et redoutent une poursuite de la hausse.

Dans notre pays, qui compte 34.965 communes, 58% des ménages sont propriétaires. La taxe foncière (hors taxe sur les ordures ménagères), a augmenté en moyenne de 27,9% de 2010 à 2020, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), qui a publié la quinzième édition de son Observatoire national des taxes foncières, établi à partir des données du ministère de l’Économie.

Sur ces dix années, la taxe foncière (voir le graphique), en bondissant de près de 28%, a augmenté trois fois plus que les loyers (+9,7%) et l’inflation (+8,9%). Et sur les cinq dernières années, de 2015 à 2020, elle a augmenté de 11,4%, soit six fois plus vite que les loyers (+ 2%) et trois fois plus que l’inflation (+3,7%).

Multiplication des taxes additionnelles

Cette augmentation a au moins deux composantes. À la hausse des taux d’imposition s'ajoute l’augmentation liée à la revalorisation annuelle des valeurs locatives (+6,1% en cinq ans, +14,2% en dix ans). Les propriétaires subissent aussi la multiplication de taxes additionnelles comme la taxe Gemapi (pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations).

«Dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la part de taxe d’habitation au profit des syndicats de communes et celle au profit de la taxe Gemapi sont ainsi progressivement réparties sur les seuls redevables des autres