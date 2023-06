Taxation des ultrariches : une étude relance le débat, Bercy temporise

Faut-il taxer, de nouveau, les ultrariches ? Si le gouvernement continue d'écarter les hausses d'impôts ciblées sur les plus gros patrimoines, l'Institut des politiques publiques (IPP) est venu, mardi 6 juin, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Quelques jours après que l'économiste Jean Pisani-Ferry a suggéré de réintroduire temporairement une forme d'impôt sur la fortune pour financer la transition écologique, l'IPP vient de jeter une nouvelle pierre dans le jardin de l'exécutif, qui s'attelle, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, à alléger la pression fiscale.

Certes, les quatre auteurs de cette note, qui ont exploité des données de 2016, reconnaissent que les impôts de l'écrasante majorité des contribuables français sont proportionnés à leurs revenus. En revanche, ils constatent « une forte régressivité du taux d'imposition global » une fois franchi le seuil des 0,1 % de Français les plus riches.

Taux d'imposition de 26 % pour les plus riches

Ces 37 800 foyers français les plus aisés, qui touchent plus de 627 000 euros annuels, ont un taux d'imposition global de 46 %. Mais ce taux diminue au fur et à mesure que les revenus de ces ultrariches progressent, jusqu'à chuter à 26 % pour les 75 foyers fiscaux les plus fortunés. Une particularité qui s'explique par la nature des revenus des Français les plus fortunés, qui se paient souvent avec les bénéfices non distribués

... Source LePoint.fr