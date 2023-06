Taxation des sociétés d'autoroutes : "Cela n'aura jamais le même impact que de les renationaliser", répond Fabien Roussel

Sur l'autoroute A7 à la hauteur de Reventin-Vaugris dans l'Isère, le 27 janvier 2023 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

"Bruno Le Maire commence à découvrir le principe de taxer les dividendes quand ils sont vraiment exagérés", a lancé l'ex-candidat PCF à la présidentielle Fabien Roussel sur France Info ce mardi 20 juin.

C'est "à l'étude". Ce mardi 20 juin sur France 2, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a évoqué "l'option" d'une nouvelle taxation des sociétés d'autoroute, précisant que "s'il y a une décision", elle figurerait dans le projet de loi de finances pour 2024. La veille, Les Echos avaient indiqué que le gouvernement avait reçu le feu vert du Conseil d'Etat pour taxer davantage les sociétés d'autoroutes.

L'ancien candidat PCF à la présidentielle Fabien Roussel a ironisé sur le "petit réveil" de Bruno Le Maire, sur France Info. "Il commence à découvrir le principe de taxer les dividendes quand ils sont vraiment exagérés", a poursuivi le leader communiste.

"Sauf que sur cette question des autoroutes, il devrait lire tous les rapports de la Cour des comptes et toutes les propositions de loi qui ont été déposées, y compris par le groupe communiste du Sénat qui demande la nationalisation de nos autoroutes que nous avons bradé à l'époque de de Villepin. Je crois que c'est plus de 40 milliards d'euros de dividendes cumulés par l'ensemble de ces sociétés d'autoroute", a calculé Fabien Roussel. "On peut toujours les taxer, mais cela n'aura jamais le même impact que renationaliser ces autoroutes", a-t-il conclu.

Le gouvernement pourrait récupérer de 2 à 3 milliards d'euros de recettes d'ici à 2030

Plus tôt, le ministre a détaillé : "C'est à l'étude, il faut bien regarder ce que dit le Conseil d'Etat, une taxation est possible. [...] Ensuite cela ne peut être fait que si toutes les autres sociétés concessionnaires sont également taxées : les barrages hydroélectriques sont des concessions, l'aéroport de Paris est une concession, donc nous allons étudier cette option." Puis d'ajouter : "Je veux simplement savoir à quoi sert cette taxe, ce qu'elle pourra financer, et surtout quel pourra être l'impact pour les autres concessions."

Selon Les Echos, le gouvernement pourrait récupérer de 2 à 3 milliards d'euros de recettes d'ici à 2030, alors que les sociétés d'autoroutes ont bénéficié de gains nets plus importants depuis 2018, en raison de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, passé de 33% à 25% au cours du premier quinquennat Macron. Bruno Le Maire a précisé que "s'il y a une décision, c'est pour le projet de loi de finances 2024", qui sera présenté en septembre.