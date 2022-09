Tarifs des péages : Elisabeth Borne confirme que le gouvernement veut "amortir" la hausse

la Première ministre Elisabeth Borne le 17 septembre à Paris. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Je vous confirme que le ministre chargé des Transports va réunir les présidents des sociétés d'autoroute pour regarder avec eux comment on peut amortir" la hausse annuelle des tarifs d'autoroutes, a assuré la Première ministre Elisabeth Borne ce lundi 26 septembre sur BFMTV/RMC.

Selon Le Monde, les sociétés d'autoroutes ont évoqué une hausse des péages allant jusqu'à 8% lors des discussions en cours avec le ministère des Transports. La hausse des tarifs a été de 2% en moyenne cette année. Pour rappel, les péages des autoroutes augmentent tous les ans, généralement le 1er février, suivant un calcul qui prend en compte le taux d'inflation et les travaux engagés par les sociétés concessionnaires.

Sur BFMTV/RMC ce lundi 26 septembre, la Première ministre Elisabeth Borne a confirmé des discussions entre les sociétés d'autoroute et le gouvernement pour "amortir" cette augmentation. "Je vous confirme que le ministre chargé des Transports va réunir les présidents des sociétés d'autoroute pour regarder avec eux comment on peut amortir cette hausse", a-t-elle affirmé.

Vendredi sur France Info, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a indiqué que cette augmentation annuelle devrait rester "raisonnable" début 2023. "Je veux une augmentation raisonnable mais ce ne sera pas dans l'ordre de grandeur de 7-8%", a indiqué Clément Beaune.

"Si on appliquait les choses de manière automatique on serait potentiellement sur des hausses très élevées", dans cet ordre de grandeur, et ce serait "insoutenable", a-t-il poursuivi.

Une demande "scandaleuse"

Vendredi, le président des sénateurs LR Bruno Retailleau s'était dit "stupéfait par l'indécence des sociétés d’autoroutes qui réclament une augmentation de 8% des péages" en 2023. "En pleine crise de pouvoir d'achat des Français déjà étranglés par le prix de l'essence (...) cette demande est scandaleuse", a-t-il estimé dans un communiqué.

Le ministre des Transports a souligné que "l'usage de la voiture coûtera plus cher, c'est inévitable, dans les années qui viennent". Mais "ce qu'on paye aux autoroutes c'est des investissements, je ne veux pas qu'elles arrêtent d'investir dans la sécurité", a-t-il souligné.

Les principaux réseaux d'autoroute ont fait un petit geste cet été en accordant jusqu'à 25 euros de réduction sur les dépenses de péages payées en chèques-vacances, alors que la hausse des prix des carburants alourdissait le budget des vacances.

Après avoir atteint 5,8% cette année, l'inflation évoluerait l'an prochain dans une fourchette comprise entre 4,2% et 6,9%, selon les projections.