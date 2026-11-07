Présidentielle : les députés qui soutiennent LFI se sont mis "en dehors du parti", dit le PCF

Le candidat PC à la présidentielle Fabien Roussel à Paris le 22 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le Conseil national (parlement) du Parti communiste a fait savoir samedi que tout adhérent qui soutiendrait un autre candidat que le dirigeant du mouvement Fabien Roussel se mettrait "de lui-même en dehors du parti".

Cette décision vise les députés communistes qui ont annoncé vendredi soutenir la candidature du leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon : leur chef de file Stéphane Peu, Elsa Faucillon et Soumya Bourouaha.

Également signataire, le député du Cher Nicolas Sansu "a rendu sa carte" du parti après avoir fait l'objet d'une plainte pour harcèlement et été suspendu de sa fédération, selon le PCF. Il reste toujours rattaché financièrement au parti selon le site de l'Assemblée.

Cinq élus ultramarins membres du même groupe que les communistes à l'Assemblée avaient aussi annoncé leur soutien à M. Mélenchon.

"Par respect de la vie démocratique de notre parti", tout adhérent "se doit de respecter le choix majoritaire", estime l'instance communiste dans un communiqué.

Début septembre, les militants du PCF avaient voté à 72% pour soutenir la candidature à l'Élysée du secrétaire national du parti Fabien Roussel, qui avait été reconduit dans ses fonctions en juillet.

"C’est pourquoi un.e adhérent.e qui fait le choix de soutenir un autre candidat à l'élection présidentielle ne respecte pas notre choix collectif et démocratique (...). Celui ou celle qui fait ce choix se met de lui-même en dehors du parti et de ses instances", écrit le Conseil national.

Et cet adhérent "ne peut plus y participer (aux instances du parti, ndlr) et ne peut plus s'exprimer au nom du PCF durant cette période".

Les députés communistes ayant choisi de soutenir M. Mélenchon justifient notamment leur décision par le risque de victoire de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, donnée favorite pour cette élection.