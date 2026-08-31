TAP Air Portugal toujours dans le rouge avant sa privatisation

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La compagnie aérienne TAP Air Portugal, en passe d'être reprivatiséee, a enregistré lundi une perte de nette 59,3 millions d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 38,3 millions d'euros un an plus tôt, pénalisée par la monté du prix du carburant.

Malgré cette "importante hausse des coûts du carburant" pendant cette période, le chiffre d'affaires de TAP est resté quasiment stable au second trimestre, à 1,12 milliard d'euros, a précisé la compagnie dans un communiqué.

Entre avril et juin, TAP a transporté 4,5 millions de passagers, soit une hausse de 2,5% sur un an.

Grâce à "une demande robuste sur l'ensemble du réseau", le groupe est parvenu à "atténuer l'impact de l'envolée des prix du carburant, qui constitue le défi majeur", s'est félicité le directeur général du groupe aérien, Luis Rodrigues.

TAP est désormais entrée dans la dernière phase de son processus de privatisation partielle. Les groupes Air France-KLM et Lufthansa ont déposé fin juillet des offres contraignantes en vue de la privatisation partielle de la compagnie aérienne TAP Air Portugal.

L'opération, qui doit se conclure dans les semaines à venir, prévoit la vente de jusqu'à 49,9% du capital de TAP, dont 5% réservés aux salariés.

L'agence chargée de la gestion des participations de l'Etat, Parpublica, doit remettre au gouvernement un rapport évaluant les propositions des candidats. La décision finale devra être approuvée par le Conseil des ministres, puis obtenir le feu vert des autorités de la concurrence.

Sa privatisation intervient à la suite de sa nationalisation en urgence, en 2020, pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. En contrepartie d'une aide publique de 3,2 milliards d'euros, la compagnie a dû mettre en œuvre un plan de restructuration lancé en 2021 sous l'égide de la Commission européenne.

"Après avoir conclu le plan de restructuration validé par la Commission européenne, TAP ouvre désormais un nouveau chapitre", a rappelé lundi le patron de TAP, ajoutant que le groupe continuerait d'"exécuter ce plan avec discipline".

TAP Air Portugal, qui compte quelque 7.700 salariés, dont 1.200 pilotes, exploite une flotte d'une centaine d'avions Airbus.