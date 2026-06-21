Taïwan va organiser cinq jours d'exercices de préparation au combat

L'armée taïwanaise organisera cette semaine un exercice de préparation au combat de cinq jours, a annoncé dimanche le ministère de la Défense, dans le cadre de ses plans de modernisation visant à réorienter son entraînement vers des exercices plus réalistes, simulant des situations de guerre.

Il y a dix jours, les autorités maritimes de l'île, sur laquelle la Chine revendique sa souveraineté, ont dit qu'elles ne toléreraient pas les tentatives de Pékin de donner l'impression qu'elle exerce sa juridiction sur les eaux de Taïwan.

Selon les autorités de Taïwan, les forces armées chinoises opèrent régulièrement dans les airs et en mer autour de l'île afin de faire pression sur celle-ci pour qu'elle accepte la souveraineté chinoise.

L'armée taïwanaise a commencé à baser certains de ses exercices sur un scénario selon lequel la Chine transformerait l'un de ses exercices réguliers autour de l'île en une véritable attaque.

L'"exercice de préparation immédiate au combat" débutera lundi et se poursuivra jusqu'à vendredi, a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.

"L'objectif principal est de former les unités à tous les niveaux afin qu'elles se familiarisent avec les pratiques de combat et l'environnement du champ de bataille pendant la phase de déploiement en état d'alerte", a-t-il précisé.

L'annonce de Taïwan est intervenue le jour même où le ministère a de la Défense taïwanais a déclaré que la Chine avait envoyé un nouveau nombre important d'avions militaires dans l'espace aérien proche de Taïwan.

L'île organise régulièrement des exercices militaires et les principaux exercices militaires annuels de Taïwan, les "Han Kuang" devraient avoir lieu en août.

(Ben Blanchard, Version française Benoit Van Overstraeten)