Taïwan surveille des changements "anormaux" dans l'armée chinoise après la disgrâce d'un général

Taïwan surveille des changements "anormaux" dans le commandement militaire chinois, a déclaré lundi le ministre de la Défense de l'île, après que la Chine a annoncé une enquête à l'encontre du plus haut gradé de son armée.

Pékin a fait savoir samedi que le général Zhang Youxia, vice-président de la puissante Commission militaire centrale et membre de l’organe exécutif du Parti communiste, était visé par une enquête pour suspicion de violations graves de la discipline et de la loi. L'enquête vise aussi un autre officier supérieur, Liu Zhenli.

"Nous continuerons de surveiller de près les changements anormaux survenus au sein des plus hautes instances du parti, du gouvernement et de l'armée chinoise", a déclaré lundi le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, aux journalistes présents au parlement.

La Chine, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, mobilise régulièrement son armée autour de l'île dans ce que Taipei considère comme une campagne de harcèlement visant à amener le gouvernement à accepter les revendications de souveraineté de Pékin.

Wellington Koo a déclaré que le ministère n'examinait pas "un seul remaniement de la direction qui suffirait à tirer des conclusions".

Taïwan utilisera une série de méthodes conjointes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que l'échange de renseignements, pour "saisir" les intentions éventuelles de la Chine, a-t-il ajouté.

"Nous ne laisserons pas la chute d'une personne nous faire baisser la garde ou relâcher le niveau de préparation à la guerre que nous devons maintenir", a-t-il dit.

Zhang Youxia est depuis longtemps considéré comme le plus proche allié militaire de Xi Jinping. Il est l'un des rares officiers supérieurs chinois à avoir une expérience du combat, ayant participé au conflit frontalier de 1979 avec le Vietnam.

(Rédigé par Ben Blanchard ; avec Roger Tung ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)