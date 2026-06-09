Taïwan simule la neutralisation d'une invasion chinoise lors d'un exercice côtier

par Angie Teo et David Lague

L'armée taïwanaise a simulé mardi, lors d'un exercice dans une zone côtière, la neutralisation d'une invasion menée par la Chine en lançant des roquettes et en effectuant des tirs d'artillerie pour stopper un assaut amphibie, avec des conditions de combat décrites comme plus réalistes que jamais.

Pékin, qui considère Taïwan comme une province renégate, n'a jamais exclu de recourir à la force pour la ramener dans son giron. Des avions et des bâtiments de guerre de l'armée chinoise opèrent quasi-quotidiennement autour de l'île démocratique.

Taipei rejette les revendications territoriales de la Chine, répétant que seule la population taïwanaise peut décider de son propre avenir.

Les plages de la côte occidentale de Taïwan, située face à la Chine de l'autre côté du détroit de Taïwan, sont considérées comme le lieu le plus vraisemblable d'une quelconque tentative de l'armée chinoise pour débarquer des troupes en vue d'une invasion.

Organisé près de la ville de Taichung, l'exercice de l'armée taïwanaise a été mené simultanément depuis huit positions sur une bande côtière de 20 kilomètres.

Un commandant d'artillerie a déclaré aux journalistes que ces manoeuvres différaient de celles organisées par le passé car les troupes taïwanaises "ne mènent plus uniquement des tirs d'artillerie lourde dans une formation de routine, fixe".

"Le timing des positions a été cette fois basé sur des conditions réalistes de combat", a ajouté Ong Yih-ming. "Cet entraînement a représenté un niveau de difficulté considérable pour nos troupes".

Taipei a entrepris une modernisation de l'armée taïwanaise, avec de nouvelles armes plus mobiles et des formations plus diversifiées destinées à simuler au mieux des conditions réelles de combat.

L'exercice organisé mardi a inclus des systèmes de roquette Thunderbolt-2000 développés localement, des obus américains Paladin, des missiles antichars, ainsi que des obus d'artillerie et des mortiers destinés à établir une "zone de destruction" pour stopper un assaut amphibie.

D'après l'armée taïwanaise, c'est la première fois en sept ans que le Thunderbolt-2000 est utilisé pour des tirs réels dans une zone opérationnelle. Ce système a été conçu pour repousser des cibles à longue portée et pour être hautement mobile.

(Reportage Angie Teo et David Lague, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei; version française Jean Terzian)