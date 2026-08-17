Taïwan : le président proposera des dépenses de défense record en 2027

Le président taïwanais Lai Ching-te, le 18 juin 2026 à Taïpeï ( AFP / CHENG Yu-chen )

Le gouvernement taïwanais va proposer des dépenses de défense record pour 2027, a annoncé lundi le président Lai Ching-te, au moment où l'île fait face à une pression militaire croissante de la part de la Chine.

Cette annonce intervient alors que les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses de défense face à l'intensification des conflits et aux inquiétudes croissantes concernant l'engagement des Etats-Unis dans la région Asie-Pacifique.

La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et menace de recourir à la force pour s'emparer de l'île de 23 millions d'habitants.

"Le budget total de la défense pour l'année prochaine - incluant à la fois le budget annuel et le budget spécial - dépassera pour la première fois 1.000 milliards de dollars taïwanais, pour atteindre 1.122,5 milliards de dollars taïwanais" (30,41 milliards d'euros), a indiqué M. Lai dans un communiqué publié par la présidence.

Les dépenses de défense représenteront plus de 3% du PIB, "ce qui démontre la détermination de Taïwan à renforcer ses capacités d'autodéfense", a déclaré M. Lai.

"Investir dans la défense nationale, c'est investir dans la paix", a-t-il stipulé.

"Nous continuerons à mettre en place une force de défense plus solide afin de préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région", a-t-il ajouté.

Le gouvernement de M. Lai, sous pression des Etats-Unis, s'est engagé à porter les dépenses de défense à 5% du PIB d'ici 2030.

Retard record en 2026

Le montant du budget à allouer au renforcement de la défense de l'île est un important point de discorde entre le gouvernement du président Lai Ching-te et les partis d'opposition - Kuomintang (KMT) et Parti du peuple Taïwanais (TPP) - qui contrôlent le Parlement.

Les parlementaires taïwanais ont approuvé vendredi le budget du gouvernement pour 2026, avec un retard record de près de huit mois et peu avant que le Parlement soit censé examiner le projet de dépenses de l'an prochain.

Selon le gouvernement, les dépenses pour 2026 ont été budgétées à un peu plus de 3.000 milliards de nouveaux dollars taïwanais, représentant une hausse de 110 milliards, soit 3,8% par rapport à 2025.

Les parlementaires de l'opposition ont accepté vendredi de réduire le budget 2026 d'environ 1,6%, près de huit mois après la date à laquelle il était censé être approuvé.