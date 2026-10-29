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Taïwan dénonce la présence 50 navires chinois dans une vaste zone maritime
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:53

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La Chine a déployé plus 50 navires de guerre et autres bateaux officiels dans une vaste zone maritime s'étendant du sud du Japon jusqu'à Taïwan et au large des Philippines, a déclaré un haut responsable taïwanais, estimant qu'il s'agissait là d'une menace "évidente".

"Nous restons vigilants face à leurs activités. La menace simultanée qui pèse sur Taïwan, le Japon et les Philippines est évidente", a déclaré Joseph Wu, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de Taïwan.

Ces déclarations, faites dans la nuit de mercredi à jeudi sur X, accompagnent une carte indiquant la position de 53 navires, dont 34 bâtiments militaires, parmi lesquels le porte-avions Liaoning.

Selon cette carte, le porte-avions et le groupe de combat qui l'accompagne se trouvent à l'est des Philippines, tandis que d'autres bateaux sont positionnés au large de la côte est et sud-est de Taïwan et trois au large de la côte sud du Japon.

Les ministères de la Défense de la Chine, des Philippines et du Japon n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Plus tôt dans le mois, le ministère chinois de la Défense a déclaré que le Liaoning participait à un exercice d'entraînement de routine qui ne visait aucun pays en particulier.

En août dernier, Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, a procédé à ses exercices militaires annuels de grande envergure connus sous le nom de "Han Kuang".

La Chine n'a jamais renoncé au recours à la force pour placer Taïwan sous son contrôle, même si elle affirme préférer une "réunification pacifique".

Les relations de la Chine avec le Japon et les Philippines se sont considérablement détériorées ces derniers mois. La Chine est irritée par le soutien apporté par le Japon à Taïwan, tandis que Pékin est engagée dans un bras de fer de plus en plus prononcé avec Manille en mer de Chine méridionale.

La Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions à la fois du Brunei, de la Malaisie, des Philippines, de Taïwan et du Vietnam sur ces eaux.

(Ben Blanchard and Yimou Lee, avec la contribution de Karen Lema à Manille et de Tim Kelly à Tokyo, version française Benoit Van Overstraeten)

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2 commentaires

  • 08:58

    La Chine, la Russie, la Corée du Nord ont toutes les mêmes pratiques totalitaires vis-à-vis des pays voisins, voire du monde entier: provocations, intimidations, menaces et agressions militaires.

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