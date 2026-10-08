Taïwan annonce des exportations record de 87,2 milliards de dollars en septembre

( AFP / I-HWA CHENG )

Les exportations de Taïwan ont atteint un niveau record de 87,2 milliards de dollars américains en septembre, a annoncé jeudi le gouvernement, grâce à l'explosion de la demande mondiale en composants dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Cette hausse de 60,9 % par rapport à la même période l'année précédente marque le 35e mois consécutif de croissance, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué.

Les importations de Taïwan pour le mois de septembre ont bondi de 51,7 % pour atteindre 63,6 milliards de dollars américains, et l'excédent commercial s'est élevé à 23,6 milliards de dollars américains, soit deux records historiques, a précisé le ministère.

La forte hausse des exportations cette année a alimenté la croissance économique fulgurante de l'île et l'envolée du marché boursier.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 12,9 % au deuxième trimestre.

L'île abrite des géants de la production de matériel informatique, tels que TSMC, qui transforme les conceptions de pointe de Nvidia en composants en silicium, et Foxconn, qui assemble les processeurs destinés aux serveurs des centres de données.