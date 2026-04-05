Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres pour la troisième fois

Championnats du monde de cyclisme sur route 2025

Le ‌slovène Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres ​dimanche pour la deuxième année de suite et la troisième fois en tout, rejoignant ainsi la liste de ​coureurs s'étant imposé trois fois - un record - sur le deuxième "monument" de ​la saison.

Le néerlandais Mathieu ⁠van der Poel, vainqueur des éditions 2020,2022 et 2024, ‌est arrivé deuxième.

Pour sa première participation à la course, le belge Remco Evenepoel a ​passé la ligne ‌d'arrivée à Oudenaarde (Flandre Orientale) en troisième position.

Tadej ⁠Pogacar, qui a remporté le mois dernier le premier "monument" de la saison avec Milan-San Remo, porte son ⁠nombre de victoires ‌dans ce type de courses à 12 - ⁠une fois Milan-San Remo, trois fois le Tour ‌des Flandres, trois fois Liège-Bastogne-Liège et cinq ⁠fois le Tour de Lombardie.

Le slovène n'a ⁠jamais gagné le ‌troisième "monument" qu'est Paris-Roubaix, qui se court dimanche prochain et ​auquel il va participer.

Tadej ‌Pogacar devient le huitième coureur à égaler le nombre record de trois ​victoires dans le Tour des Flandres après le Belge Achiel Buysse (1940,1941 et 1943), l'Italien Fiorenzo ⁠Magni (1949-1951), les Belges Eric Leman (1970, 1972 et 1973), Johan Museeuw (1993, 1995 et 1998) et Tom Boonen (2005, 2006 et 2012), le Suisse Fabian Cancellara (2010, 2013 et 2014) et Mathieu van der Poel (2020, 2022 et 2024).

(Version française ​Benoit Van Overstraeten)