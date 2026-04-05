Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres pour la troisième fois

(Actualisé avec réaction de Pogacar, résultats de la course femmes)

Le slovène Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres dimanche pour la deuxième année de suite et la troisième fois en tout, rejoignant ainsi la liste de coureurs s'étant imposé trois fois - un record - sur le deuxième "monument" de la saison.

Le néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur des éditions 2020,2022 et 2024, est arrivé deuxième.

Pour sa première participation à la course, le belge Remco Evenepoel a passé la ligne d'arrivée à Oudenaarde (Flandre Orientale) en troisième position.

"C'était une course vraiment dingue aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire, elle était vraiment dure (...) on ne sait jamais dans ce genre de course car à la fin tout le monde pousse ses limites et tout peut arriver", a déclaré le vainqueur après la course.

Tadej Pogacar, qui a remporté le mois dernier le premier "monument" de la saison avec Milan-San Remo, porte son nombre de victoires dans ce type de courses à 12 - une fois Milan-San Remo, trois fois le Tour des Flandres, trois fois Liège-Bastogne-Liège et cinq fois le Tour de Lombardie.

Le slovène n'a jamais gagné le troisième "monument" qu'est Paris-Roubaix, qui se court dimanche prochain et auquel il va participer.

Tadej Pogacar devient le huitième coureur à égaler le nombre record de trois victoires dans le Tour des Flandres après le Belge Achiel Buysse (1940,1941 et 1943), l'Italien Fiorenzo Magni (1949-1951), les Belges Eric Leman (1970, 1972 et 1973), Johan Museeuw (1993, 1995 et 1998) et Tom Boonen (2005, 2006 et 2012), le Suisse Fabian Cancellara (2010, 2013 et 2014) et Mathieu van der Poel (2020, 2022 et 2024).

Chez les femmes, la néerlandaise Demi Vollering a remporté la course pour la première fois de sa carrière, devant la française Pauline Ferrand-Prévot et sa compatriote Puck Pieterse.

Elle succède à la belge Lotte Kopecky, qui a terminé à la quatrième place. C'est la deuxième fois de suite que Pauline Ferrand-Prévot, qui a gagné le Tour de France en 2025, finit à la deuxième place.

C'est la troisième "monument" remporté par Demi Vollering après ses deux victoires sur Liège-Bastogne-Liège en 2021 et 2023.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, avec la contribution de Vincent Daheron)