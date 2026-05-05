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Tactique : Upamecano, défenseur total
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 23:14

Tactique : Upamecano, défenseur total

Tactique : Upamecano, défenseur total

Parfois conspué pour ses prestations en dents de scie, Dayot Upamecano n’en finit plus d’enchaîner les matchs de très grande classe. Si son Bayern prend un grand nombre de buts lors des grandes affiches de Ligue des champions, lui maintient le cap et se permet même d’avoir une influence dépassant sa propre surface. Portrait tactique, allant d’Évreux jusqu’à la Bavière.

« Quand un (Upa)mecano croise la route d’un cyborg, il finit en pièces détachées. » Telle était l’appréciation de So Foot lors du quart de finale de Ligue des champions contre Manchester City, il y a trois ans de cela. Dans une double confrontation remportée par la bande d’Erling, le pauvre Dayot se fera remarquer par de grosses erreurs de relance et des déconnexions mentales, provoquant le break de Bernardo Silva. À cette époque, le constat était clair : Upamecano avait beau être un défenseur respecté pour faire le jeu et casser des lignes, difficile de le considérer comme un top joueur mondial à cause de ces failles mentales. Ses défauts ne seront pas gommés la saison suivante, la faute à une saison blanche aux côtés de Thomas Tuchel.

Sous Vincent Kompany, l’ancien défenseur central devient la personne toute désignée pour le perfectionner. Comme une évidence. « Pour moi, ça a toujours été un leader et il le fait encore plus sur le terrain avec ses coéquipiers. Il est stable défensivement. Mais c’est peut-être avec la balle qu’il a le plus évolué avec moi ces 18 derniers mois. Il joue vers l’avant, il sait jouer entre les lignes », rappelait le Belge en conférence de presse. Rare désaccord dans leur relation fusionnelle, le numéro 2 expliquant dans L’Équipe avoir obtenu ces qualités aux côtés de Ralf Rangnick et surtout progressé dans son placement et l’orientation de son corps. Finalement, le taulier d’Évreux n’aurait-il pas passé un cap dans tous les domaines ?…

Propos recueillis par Mathieu Plasse, sauf mentions.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

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