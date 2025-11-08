 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tactique : un PSG peu précis devant le pressing ?
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 22:11

Tactique : un PSG peu précis devant le pressing ?

Tactique : un PSG peu précis devant le pressing ?

Battu par le Bayern Munich en début de semaine, le PSG s’est avoué vaincu à son propre jeu : celui du pressing incessant et de l’intensité physique. Une conséquence directe de la fatigue de bon nombre de joueurs, dans l’incapacité de répéter constamment les mêmes efforts. Un handicap pouvant être exploité tactiquement par les adversaires, et qui pourrait finir par avoir les Parisiens à l’usure.

Vincent Kompany pouvait parader sur la pelouse du Parc des Princes, en cette nuit du 4 novembre. Son Bayern Munich, insatiable depuis le début de saison, enquille une seizième victoire consécutive toutes compétitions confondues (record absolu dans l’histoire des cinq grands championnats). Une juste récompense pour cette équipe ayant réalisé une véritable démonstration au cours des 45 premières minutes. Animés par une pression s’exerçant sur tout le terrain, les Bavarois ont su comment ébranler les champions d’Europe, pourtant si sereins balle au pied habituellement. Adepte des batailles acharnées au milieu de terrain, Joshua Kimmich le concédera lui-même après match : « C’était un des matchs les plus intenses de ma vie. » De son côté, Luis Enrique, jurant ne pas se chercher des excuses, a appuyé sur l’hécatombe de blessures frappant le PSG : « Je n’ai pas le souvenir, cette saison, de voir évoluer mon équipe avec tous les joueurs en forme . »

Lorsque tu laisses deux mètres d’écart à un joueur, il va avoir beaucoup de facilités. Quand tu ne lui laisses que 75 centimètres, très peu vont réussir ce qu’ils faisaient à l’origine.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La déception des joueurs français après la défaite 32-17 face aux Sud-Africains le 8 novembre 2025 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )
    Rugby: la France encore battue par l'Afrique du Sud, deux ans après le cauchemar du quart de finale
    information fournie par AFP 09.11.2025 01:24 

    Pas de revanche pour le XV de France: les Bleus ont une nouvelle fois été battus par l'Afrique du Sud, 32-17 samedi soir au Stade de France, deux ans après leur défaite (29-28) contre les doubles champions du monde en titre sur cette même pelouse de Saint-Denis ... Lire la suite

  • Le Chelsea de Sonia Bompastor égale un record
    Le Chelsea de Sonia Bompastor égale un record
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:54 

    Le verre à moitié plein. Chelsea a perdu deux points contre son voisin Arsenal ce samedi. En tête dès la 9 e minute grâce à Alyssa Thompson, les Blues ont été rattrapées à la 87 e par un but d’Alessia Russo, pour la plus grande joie des quelque 56 000 spectateurs ... Lire la suite

  • Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
    Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:21 

    Plus qu’un simple but. La Louvière s’est inclinée sur la pelouse du Royal Antwerp ce samedi, sa première défaite depuis le mois d’août (3-1). La RAAL pourra cependant se réjouir du but inscrit par Alexis Beka Beka à la 86 e , neuf minutes après son entrée en jeu. ... Lire la suite

  • Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton
    Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:20 

    Chelsea 3-0 Wolverhampton Buts : Gusto (51 e ), João Pedro (65 e ), Pedro Neto (72 e ) pour les Blues Ils ont fini par enfiler le blue de chauffe.… VM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank