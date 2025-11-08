Tactique : un PSG peu précis devant le pressing ?

Battu par le Bayern Munich en début de semaine, le PSG s’est avoué vaincu à son propre jeu : celui du pressing incessant et de l’intensité physique. Une conséquence directe de la fatigue de bon nombre de joueurs, dans l’incapacité de répéter constamment les mêmes efforts. Un handicap pouvant être exploité tactiquement par les adversaires, et qui pourrait finir par avoir les Parisiens à l’usure.

Vincent Kompany pouvait parader sur la pelouse du Parc des Princes, en cette nuit du 4 novembre. Son Bayern Munich, insatiable depuis le début de saison, enquille une seizième victoire consécutive toutes compétitions confondues (record absolu dans l’histoire des cinq grands championnats). Une juste récompense pour cette équipe ayant réalisé une véritable démonstration au cours des 45 premières minutes. Animés par une pression s’exerçant sur tout le terrain, les Bavarois ont su comment ébranler les champions d’Europe, pourtant si sereins balle au pied habituellement. Adepte des batailles acharnées au milieu de terrain, Joshua Kimmich le concédera lui-même après match : « C’était un des matchs les plus intenses de ma vie. » De son côté, Luis Enrique, jurant ne pas se chercher des excuses, a appuyé sur l’hécatombe de blessures frappant le PSG : « Je n’ai pas le souvenir, cette saison, de voir évoluer mon équipe avec tous les joueurs en forme . »

Lorsque tu laisses deux mètres d’écart à un joueur, il va avoir beaucoup de facilités. Quand tu ne lui laisses que 75 centimètres, très peu vont réussir ce qu’ils faisaient à l’origine.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com