Tactique : avec Flick, déjà le divertissement

Invaincue en Ligue 1 et en pleine confiance, l’AS Monaco va grimper d’un étage dans son début de saison, ce jeudi, en affrontant l’équipe d’Europe la plus divertissante de ce début de saison : le Barça d’Hansi Flick.

Cinq matchs, c’est tôt dans une saison de foot, très tôt, surtout pour chanter la gloire d’un coach arrivé sur le banc d’une équipe il y a à peine quelques semaines. Ça, les fans du Barça s’en moquent pas mal. Il faut dire qu’en cette rentrée, leur vie est belle : leur club n’a pas perdu la moindre rencontre officielle et dévore tout ce qui lui est déposé sous le nez. Les chiffres sont clairs. Après un peu plus d’un mois de compétition, le FC Barcelone a : raflé tous les points qu’il lui était possible de prendre (15 sur 15) ; marqué à 17 reprises, soit plus que n’importe quel autre club des cinq grands championnats européens ; généré près de 13xG – là aussi, personne ne fait mieux, même le PSG (12,1xG) ; et tiré près de 100 fois au but (95 fois, pour être précis, ce qui est aussi un record cette saison). Au-delà des lignes de stats, c’est surtout une impression qui accompagne ce Barça, dont le volant a été récupéré par Hansi Flick cet été. Une impression tenace : il ne lui aura fallu que quelques semaines à peine pour redevenir un rendez-vous hebdomadaire réjouissant pour tout fan de football et tout amoureux du jeu. Pourquoi ? Comment ?

Hansi Flick y est évidemment pour beaucoup, lui qui, depuis qu’il a vidé et rangé ses valises en Espagne, fait tout pour s’imbiber autant que possible de la culture catalane. L’Allemand a ainsi été vu à Llafranc et à Calella de Palafrugell, deux villages de la Costa Brava, mais aussi à Masia Can Ferran, ou encore aux célébrations de la Diada, la fête nationale catalane. Le tout en échappant aux coups de soleil dont sont souvent victimes ses compatriotes à ces latitudes.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com