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Tableaux de Renoir volés et retrouvés: l'une des deux oeuvres a subi une déchirure
information fournie par AFP 12/10/2026 à 17:04

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Une restauratrice montre une déchirure dans le tableau "Portrait de Madame Colonna" de Pierre-Auguste Renoir, le 12 octobre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Une restauratrice montre une déchirure dans le tableau "Portrait de Madame Colonna" de Pierre-Auguste Renoir, le 12 octobre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les deux tableaux de Pierre-Auguste Renoir retrouvés après leur vol à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) il y a un mois "sont plutôt en bon état" mais l'une des deux œuvres a fait l'objet d'une déchirure", a indiqué lundi le procureur de Marseille.

Les deux œuvres ont été présentées à la presse au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP) de Marseille.

Sur "Femme au puits", petite esquisse sur bois inachevée, des angles du cadre doré sont brisés.

Sur le "Portrait de Madame Colonna Romano", tragédienne disciple de Sarah Bernhardt et compagne du premier fils de Renoir, une déchirure profonde apparaît au niveau de la robe de la femme, outre plusieurs traces d'enfoncement où la peinture est effacée.

"Les deux œuvres présentaient des dégradations" et les deux tableaux "nécessiteront des travaux de restauration", avait annoncé plus tôt le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, lors d'une conférence de presse à Paris, aux côtés de Christian Sainte, directeur national de la police judiciaire et Éric Antonetti, directeur du SIPJ (Service interdépartemental de la police judiciaire) des Alpes.

Le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone s'exprime lors d'une conférence de presse le 12 octobre 2026 à Nanterre ( AFP / Thomas SAMSON )

Le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone s'exprime lors d'une conférence de presse le 12 octobre 2026 à Nanterre ( AFP / Thomas SAMSON )

Les deux toiles ont été volées au petit matin par deux hommes le 8 septembre au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et ont été retrouvées le 8 octobre à Clermont-l'Hérault (Hérault) lors d'une perquisition dans un domicile, a souligné Nicolas Bessone.

"Les dommages, certains sont impressionnants (...), mais ils ne doivent pas nous désespérer, nous savons que nous avons la possibilité de (les) restaurer parfaitement", a indiqué à l'AFP Dominique Vingtain, directrice du CICRP, espérant que cela se ferait dans un délai "le plus court possible".

Caché derrière un mur

Une restauratrice montre une déchirure dans le tableau "Portrait de Madame Colonna" de Pierre-Auguste Renoir, le 12 octobre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Une restauratrice montre une déchirure dans le tableau "Portrait de Madame Colonna" de Pierre-Auguste Renoir, le 12 octobre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Une déchirure, ça se répare fil à fil avec très souvent une pièce qui va être rapportée par l'arrière pour s'assurer de la solidité à l'avenir de cette réparation", poursuit-elle.

En déplacement à Marseille, Annick Lemoine, présidente de l'Établissement public du musée d'Orsay, a rappelé que les deux œuvres faisaient partie de 12 tableaux déposés depuis plusieurs décennies au musée de Cagnes-sur-Mer, dans la maison-atelier de l'artiste.

Le protocole de restauration, qui devrait durer "quelques mois" a-t-elle expliqué, fera "en sorte que tout va disparaître et vous ne verrez plus les accidents qui, aujourd'hui, endommagent la toile."

Le procureur de Marseille avait lui indiqué que les tableaux avaient été découverts "dissimulés derrière un mur de parpaing plein".

"C'était totalement indétectable et c'est un travail d'interrogatoire qui a permis au receleur d'indiquer qu'il était effectivement le récipiendaire des tableaux", a-t-il poursuivi.

Les enquêteurs ont interpellé le 7 octobre six suspects, cinq hommes et une femme, dont les deux cambrioleurs présumés qui ont été mis en examen.

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