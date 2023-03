Tabac, alcool… des slogans chocs à l’action concrète, la prévention progresse

« Un verre, ça va ; trois verres, bonjour les dégâts ! », « Les antibiotiques, c'est pas automatique ! », etc. Ces campagnes de prévention ont marqué les esprits. Quarante ans plus tard, le sujet est plus que jamais une priorité.

Jean-Martin Cohen-Solal, médecin et ancien directeur général de la Mutualité française, a travaillé sur certaines de ces campagnes. Il participera à la première édition des Dialogues de la santé, consacrée à la prévention, un événement organisé par la Villa M, en partenariat avec Le Point , les 13 et 14 avril 2023 à Paris.

Le Point : Vous avez participé à certaines des campagnes de prévention les plus marquantes de ces dernières décennies. Quel constat pouvez-vous faire aujourd'hui ? La prévention devrait-elle davantage être une priorité ?

Dr Jean-Martin Cohen-Solal : Ce que je constate depuis quarante ans, c'est ce sentiment rémanent qu'on ne fait pas assez de prévention, qu'il faut enfin en faire une priorité. Pourtant, depuis les années 1980, tous les programmes politiques, de droite comme de gauche, ont eu pour priorité dans la santé de développer la prévention et l'éducation sanitaire. Certes, il reste beaucoup à faire et nous n'avons pas de réelle culture de prévention en France, contrairement à d'autres pays notamment anglo-saxons, mais des progrès

