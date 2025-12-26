Syrie-Une explosion dans une mosquée alaouite de Homs fait cinq morts

(Actualisé avec nouveau bilan, détails)

Cinq personnes ont été tuées dans une explosion qui a frappé une mosquée dans un quartier alaouite de la province syrienne de Homs, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle syrienne Sana.

Selon un responsable du ministère syrien de la Santé, cité par l'agence de presse, l'explosion a fait 21 blessés et ce bilan pourrait augmenter.

Le service de communication de la ville de Homs a déclaré qu'un engin explosif a détoné à l'intérieur de la mosquée Imam Ali ben Abi Talib et que les forces de sécurité ont bouclé le secteur.

Selon Issam Naameh, un responsable local, l'explosion a eu lieu pendant la prière du vendredi midi, généralement le moment le plus fréquenté.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

La Syrie a été secouée par plusieurs épisodes de violences religieuses depuis que Bachar al Assad, issu de la minorité alaouite, a été renversé l'année dernière et remplacé par un gouvernement dirigé par des membres de la majorité sunnite.

Plus tôt ce mois-ci, deux soldats américains et un interprète civil ont été tués dans le centre de la Syrie par un assaillant décrit par les autorités comme un membre présumé du groupe État islamique.

(Rédigé par Khalil Ashawi, Firas Makdesi, Feras Dalatey, et Ahmed Elimam à Dubai; version française Augustin Turpin et Kate Entringer)