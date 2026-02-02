Syrie-Les forces de Damas se déploient à Hassaké après l'accord conclu avec les Kurdes

par Khalil Ashawi et Firas Makdesi

Les forces de sécurité du gouvernement syrien se sont déployées lundi à Hassaké, ville du nord-est du pays jusqu'alors contrôlée par les Kurdes, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et d'intégration conclu la semaine dernière.

Cet accord, annoncé vendredi, a permis d'éviter un nouveau conflit entre Damas et les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes, après l'avancée des forces gouvernementales dans les territoires de l'est et du nord de la Syrie sous contrôle kurde.

Des journalistes de Reuters ont fait état d'un convoi de plus de 30 véhicules du ministère de l'Intérieur se diriger vers la ville de Hassaké depuis une position située à l'extérieur de la ville en début d'après-midi.

Deux sources locales présentes dans la ville ont déclaré que les véhicules étaient entrés peu après.

Les forces gouvernementales devraient être stationnées dans des bâtiments publics syriens situés dans la "zone de sécurité" de Hassaké, ont déclaré à Reuters un responsable syrien et une source kurde chargée de la sécurité.

L'accord annoncé vendredi prévoit une intégration progressive des combattants kurdes dans les forces gouvernementales.

Les États-Unis et la France, impliqués dans la médiation, ont salué cet accord comme une étape historique vers l'unité et la réconciliation en Syrie.

Les FDS étaient autrefois le principal allié syrien de Washington, jouant un rôle essentiel dans la lutte contre le groupe Etat islamique.

Leur statut s'est affaibli lorsque le président américain Donald Trump a noué des liens étroits avec le président syrien Ahmed al Charaa, un ancien commandant d'al Qaïda qui a désormais ramené la quasi-totalité de la Syrie sous l'autorité de Damas.

(Avec la contribution de Feras Delatey à Beyrouth et Suleiman al-Khalidi à Amman ; rédigé par Tom Perry ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)