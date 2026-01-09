Syrie-Les combattants kurdes rejette la trêve déclarée par le gouvernement dans des quartiers d'Alep

(Actualisé avec refus de FDS de se retirer, Barrack, détails, contexte)

Les combattants kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont rejeté vendredi les conditions du cessez-le-feu temporaire déclaré plus tôt par le ministère syrien de la Défense dans trois quartiers d'Alep, dans le nord du pays, où des affrontements sanglants ont éclaté entre les forces gouvernementales et des combattants kurdes.

Alors que des échanges de tirs ont continué de retentir en début de nuit, les services de secours tentant avec difficulté d'éteindre les incendies provoqués par des obus, le ministère a annoncé qu'il allait accorder aux groupes armés une fenêtre de six heures pour quitter les zones disputées.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a indiqué que les groupes armés étaient contraints de quitter les quartiers de Cheikh Maqsoud, Achrafiyah et Bani Zaïd à compter de 03h00 (minuit GMT). "L'échéance prend fin à 09h00", a-t-il ajouté.

Les combattants kurdes des FDS ont en réponse promis de défendre leurs quartiers contre les forces gouvernementales, rejetant les conditions du cessez-le-feu déclarées par Damas et exigeant leur retrait.

Dans un communiqué, les conseils kurdes qui dirigent les quartiers de Cheikh Maqsoud et Achrafiyah à Alep ont déclaré que leur retrait serait "un appel à la reddition" et que les forces kurdes allaient "défendre leurs quartiers". Ils accusent les forces gouvernementales de bombardements intensifs.

A la tombée de la nuit jeudi, des nuages de fumée se sont répandus dans le ciel d'Alep, où les tirs d'artillerie ont retenti en différents points de la ville. Les combattants kurdes tentaient de repousser les avancées des troupes gouvernementales, pour protéger des quartiers sous leur contrôle.

Survenue mardi, cette escalade des tensions a contraint quelque 140.000 personnes à fuir. Au moins neuf civils ont été tués, d'après les autorités syriennes.

Selon des sources de sécurité syriennes, personne ne s'est retiré des quartiers avant l'échéance donnée par le ministère de la Défense.

Tom Barrack, l'envoyé américain pour la Syrie, a salué dans la nuit ce qu'il a qualifié de "cessez-le-feu" temporaire. Il a également déclaré que Washington s'efforçait de prolonger l'échéance fixée à 9 heures.

"Nous espérons que ce week-end apportera un calme plus durable et un dialogue plus approfondi", a-t-il écrit sur X.

L'armée syrienne a déclaré vendredi qu'elle allait cibler des zones à Cheikh Maqsoud et a exhorté les habitants à quitter les lieux, ont rapporté les médias d'État.

ÉCHEC DE L'ACCORD D'INTÉGRATION ?

Les tensions à Alep représentent un défi majeur pour le président Ahmed Al Charaa, qui a promis d'unifier la Syrie après quatorze années de guerre civile. Les Kurdes résistent à la reprise en main du pays par les autorités de Damas et à l'intégration de leurs combattants au sein des forces gouvernementales.

Pendant la guerre civile, les Kurdes ont mis en place une administration semi-autonome dans le nord-est du pays et dans des zones d'Alep.

Après la chute du président Bachar al Assad en décembre 2024 face à l'offensive d'une alliance rebelle menée par Ahmed Al Charaa, les FDS sont convenus avec le nouveau pouvoir à Damas d'un accord prévoyant leur intégration complète dans les troupes gouvernementales d'ici la fin 2025. Mais le processus n'a pas avancé, les deux camps se rejetant mutuellement la faute.

Des discussions chapeautées par les Etats-Unis, qui veulent jouer les médiateurs, n'ont pas permis de réaliser de progrès tangibles. Une réunion s'était notamment tenue dimanche.

La Turquie, pays voisin, considère les FDS comme une organisation terroriste liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et a menacé de mener une action militaire si le groupe ne respectait pas l'accord d'intégration.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'exprimant mercredi avant l'annonce du cessez-le-feu, a déclaré espérer que la situation à Alep se normaliserait "grâce au retrait des éléments des FDS".

Les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) ont établi un régime autonome dans de vastes zones du nord de la Syrie après le déclenchement de la guerre en 2011, devenant plus tard le fer de lance des FDS soutenues par les États-Unis.

Le responsable des relations avec la presse des YPG, Siamand Ali, n'a pas répondu à une demande de commentaires sur l'évacuation des forces kurdes d'Alep.

Un journaliste de Reuters présent à Alep a vu plus d'une douzaine de bus vides entrer dans Cheikh Maqsoud vendredi matin. Selon des sources sécuritaires gouvernementales, ils devaient transporter des combattants kurdes vers l'est de la Syrie, contrôlé par les forces kurdes.

(Reportage Mahmoud Hasano et Orhan Qereman, avec la contribution de Khalil Ashawi à Alep et Kinda Makieh à Damas, Huseyin Hayatsever à Ankara, Jana Choukeir à Dubaï, rédigé par Tom Perry ; version française Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)