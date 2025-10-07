Syrie-Le ministre de la Défense et le commandant des FDS approuvent un cessez-le-feu immédiat

Le ministre syrien de la Défense, Mourhaf Abou Qasra, et le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), le général Mazloum Abdi, sont convenu d'un cessez-le-feu global sur tous les fronts dans le nord et le nord-est de la Syrie, a déclaré mardi le ministère syrien de la Défense.

La trêve entre en vigueur immédiatement, a ajouté le ministère.

Les récents affrontements entre les deux parties ont menacé l'accord signé en mars entre le nouveau gouvernement syrien, dirigé par les islamistes, et les FDS, dirigées par les Kurdes, afin de les intégrer dans les institutions de l'État.

L'accord cherchait à ouvrir la voie à la fusion des forces kurdes, qui détiennent un quart du territoire syrien, avec Damas pour unifier un pays fracturé par 14 années de guerre civile

(Rédigé par Jana Choukeir ; version française Etienne Breban ; édité par Kate Entringer)