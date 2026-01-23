 Aller au contenu principal
Syrie-Le gouvernement dit contrôler la prison d'Al Aktan détenant des membres de l'EI
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:56

Les autorités syriennes ont repris aux Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes, le contrôle du centre de détention d'Al Aktan situé dans la ville de Rakka, dans le nord-est du pays, a annoncé vendredi le ministère syrien de l'Intérieur.

La prison d'Al Aktan accueille des détenus liés au groupe Etat islamique (EI) et a été le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les FDS.

Le site internet kurde Rudaw a rapporté mardi qu'un porte-parole des FDS, Farhad Shami, avait déclaré qu'environ 1.500 membres de l'EI s'étaient échappés de la prison de Chaddadi, dans l'est de la Syrie, accusant la milice de les avoir libérés.

Les FDS étaient soutenues par les Etats-Unis depuis 2015, lorsque la milice a été mise sur pied pour expulser le groupe Etat islamique du nord-est de la Syrie.

Après le succès de cette mission, les FDS ont utilisé le territoire pour y établir une enclave autonome kurde, avec des institutions civiles et militaires distinctes.

Mais la chute du président syrien Bachar al Assad en décembre 2024 a chamboulé le destin de cette région, les rebelles au pouvoir, sous la direction d'Ahmed al Charaa, ayant promis de placer l'ensemble de la Syrie sous le contrôle de leur gouvernement.

Des pourparlers entre Damas et les FDS se sont tenus en 2025 pour l'intégration des institutions civiles et militaires kurdes dans l'Etat syrien, mais aucun résultat n'a abouti après des mois de négociations avant la date limite fixée à fin 2025.

(Reportage Ahmed Elimam; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Syrie
