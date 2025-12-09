Syrie-Des obus d'origine inconnue s'abattent près de l'aéroport militaire de Damas, selon la télévision d'État

Des obus d'origine inconnue se sont abattus mardi à proximité de l'aéroport militaire syrien de Mezzeh, au sud-ouest de Damas, selon la chaîne de télévision publique Al Ekhbariya.

L'agence de presse nationale syrienne avait auparavant fait état d'une explosion dans les environs de Damas et déclaré que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

La base aérienne de Mezzeh se trouve aux portes des régions du sud de la Syrie qui devraient constituer une zone démilitarisée dans le cadre d'un futur pacte de non-agression entre Israël et la Syrie.

Reuters a rapporté en novembre que Washington prévoyait d'établir une présence militaire sur une base aérienne à Damas pour contribuer à la mise en œuvre d'un pacte de sécurité que Washington négocie entre la Syrie et Israël.

Une source du ministère syrien des Affaires étrangères a démenti l'information de Reuters, la qualifiant de "fausse", sans autre précision.

Les États-Unis jouent un rôle de médiateur entre la Syrie et Israël afin de désamorcer les tensions et de parvenir à un pacte de sécurité qui, espère Damas, annulera les récentes prises de possession de terres par Israël.

(Reportage Jaidaa Taha et Muhammad Al Gebaly, rédigé par Jaidaa Taha, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)