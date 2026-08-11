Syrie-Bachar al Assad condamné à mort par contumace

Un tribunal syrien a condamné mardi à mort l'ancien président Bachar al Assad, jugé par contumace, le reconnaissant coupable d'un certain nombre de crimes commis par ses forces pendant la guerre civile qui a ravagé la Syrie, dont des meurtres et des actes de torture.

Il s'agit de la première condamnation prononcée à l'encontre de Bachar al Assad, renversé en décembre 2024 par une coalition de rebelles islamistes, après des décennies de règne autoritaire de sa famille et quatorze ans d'une guerre sanguinaire.

L'ancien dirigeant syrien s'est réfugié à Moscou alors que les rebelles s'apprêtaient à s'emparer de Damas.

Lors d'un procès d'anciens responsables gouvernementaux qui s'est tenu mardi, un juge a condamné Bachar al Assad à mort pour des "meurtres avec préméditation (...), des actes de torture, des arrestations arbitraires et des crimes contre l'humanité".

Atef Najib, un cousin germain de Bachar al Assad, responsable de la sécurité politique du régime sous sa présidence, a également été condamné à mort, notamment pour des actes de torture.

(Reportage de Kinda Makieh, Khalil Ashawi et Feras Dalatey ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît van Overstraeten)