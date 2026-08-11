 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Syrie-Bachar al Assad condamné à mort par contumace
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 11:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un tribunal syrien a condamné mardi à mort l'ancien président Bachar al Assad, jugé par contumace, le reconnaissant coupable d'un certain nombre de crimes commis par ses forces pendant la guerre civile qui a ravagé la Syrie, dont des meurtres et des actes de torture.

Il s'agit de la première condamnation prononcée à l'encontre de Bachar al Assad, renversé en décembre 2024 par une coalition de rebelles islamistes, après des décennies de règne autoritaire de sa famille et quatorze ans d'une guerre sanguinaire.

L'ancien dirigeant syrien s'est réfugié à Moscou alors que les rebelles s'apprêtaient à s'emparer de Damas.

Lors d'un procès d'anciens responsables gouvernementaux qui s'est tenu mardi, un juge a condamné Bachar al Assad à mort pour des "meurtres avec préméditation (...), des actes de torture, des arrestations arbitraires et des crimes contre l'humanité".

Atef Najib, un cousin germain de Bachar al Assad, responsable de la sécurité politique du régime sous sa présidence, a également été condamné à mort, notamment pour des actes de torture.

(Reportage de Kinda Makieh, Khalil Ashawi et Feras Dalatey ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît van Overstraeten)

Proche orient
Syrie
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 11 août 13:40

    Ce sont les égorgeurs de chrétiens au moyen orient (al Qaïda en Syrie, qui a pris le pouvoir grâce à la Turquie) qui condamnent Bachar al Assad qui était adulé par son peuple. Le monde à l'envers comme dans une grande partie du monde, actuellement.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank