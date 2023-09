Syndicats : Sophie Binet rabroue Jean-Luc Mélenchon et ses tentatives d'ingérence

Lors d'un débat à la Fête de L'Humanité, le leader insoumis a estimé que syndicats et partis politiques ont "besoin d'une structure commune" pour défendre le droit des salariés.

Jean-Luc Mélenchon à Tourcoing, le 22 mai 2023. ( AFP / DENIS CHARLET )

Jean-Luc Mélenchon a une "absence totale de respect de l'indépendance des organisations syndicales", a dénoncé la N.1 de la CGT Sophie Binet dans un courrier dévoilé mercredi 27 septembre par le quotidien L'Humanité .

"La CGT ne permet à aucune organisation politique de s'ingérer dans le déroulement et le résultat de ses congrès" , écrit la leader du deuxième syndicat de salariés en France, dans un courrier adressé au responsable insoumis, dont une copie a été envoyée aux députés Manuel Bompard, Mathilde Panot et Aurélie Trouvé, et dont l' AFP a obtenu une copie.

Lors d'un débat organisé mi-septembre à la Fête de L'Humanité, le leader insoumis avait estimé que syndicats et partis politiques ont "besoin d'une structure commune" pour agir et défendre le droit des salariés. Évoquant la mobilisation contre la réforme des retraites, qui a duré plusieurs mois mais s'est soldée par une défaite, Jean-Luc Mélenchon a regretté qu' "il n'y a jamais eu une seule réunion, une seule rencontre, entre les syndicats et les organisations politiques qui se battaient à l'Assemblée nationale".

Propos "inacceptables"

"Le droit de grève est constitutionnellement garanti pour faire entendre les revendications des travailleuses et des travailleurs, exprimées par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales", lui rappelle Sophie Binet. Et si la CGT avait appelé à une manifestation aux côtés des partis politiques, "ni l'intersyndicale, ni l'ancrage territorial, ni la grève, ni le rassemblement très large du monde du travail" n'auraient existé, lui écrit-elle.

Dans ce même entretien mi-septembre, Jean-Luc Mélenchon a estimé également que "la CGT est l'organisation syndicale dans laquelle il y a sans doute le plus d'Insoumis au mètre carré".

Fin août, au cours de l'université d'été de LFI, les Amfis, il avait taclé une première fois l'ancien patron de la CGT jugeant que "la ligne de Philippe Martinez l'a conduit à se faire battre dans son rapport d'activité, son rapport d'orientation et sa candidate", référence à Marie Buisson qu'il avait choisie pour lui succéder. "Et moi je suis toujours là !", avait alors ironisé Jean-Luc Mélenchon, dont les relations avec l'ancien syndicaliste sont réputées très mauvaises.

Des propos que Sophie Binet a jugé "inacceptables" , avant de dénoncer des propos "mensongers et insultants" laissant croire que le résultat du congrès et donc son élection serait le fruit d'une "stratégie" de La France Insoumise.