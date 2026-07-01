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Syconvictions du mois de juin 2026
information fournie par Sycomore AM•01/07/2026 à 09:35
Alors que le détroit d'Ormuz rouvre ses portes et que Kevin Warsh prend ses fonctions de nouveau président de la Fed, le cycle de désinflation semble pourtant s'installer plus durablement qu'anticipé. Dans un contexte où les investisseurs revisitent leurs allocations obligataires, le crédit corporate se montre, quant à lui, résilient.
information fournie par Boursorama avec AFP•01.07.2026•10:06•
Les ventes de voitures neuves ont affiché une progression de 11,4% en juin sur un an, mais en tenant compte des deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à juin 2025, la hausse n'atteint que 1,2%, annonce mercredi la Plateforme automobile (PFA). "En réalité ...
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Entre nourriture qui manque et épidémies qui menacent, le Venezuela pare au plus pressé mercredi, une semaine après son pire séisme depuis plus d'un siècle, qui a fait près de 2.000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Chaque heure qui passe réduit encore ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•01.07.2026•10:04•
L'agence spatiale américaine a annoncé de nouveaux partenariats pour quatre missions à la surface de la Lune d'ici 2028. Objectif : poser les jalons d'une base permettant une présence humaine de long terme sur notre satellite. Astrobiotic, Firefly Aerospace, Intuite ...
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Le PDG de la SNCF Jean Castex n'a pas une candidature à la présidentielle "dans son horizon", même s'il a refusé mercredi de fermer totalement la porte à cette éventualité. "Ce n'est ni à l'ordre du jour, ni dans mon horizon", a déclaré l'ancien Premier ministre ...
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