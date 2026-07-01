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Syconvictions du mois de juin 2026
information fournie par Sycomore AM 01/07/2026 à 09:35

Alors que le détroit d'Ormuz rouvre ses portes et que Kevin Warsh prend ses fonctions de nouveau président de la Fed, le cycle de désinflation semble pourtant s'installer plus durablement qu'anticipé. Dans un contexte où les investisseurs revisitent leurs allocations obligataires, le crédit corporate se montre, quant à lui, résilient.

BCE

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