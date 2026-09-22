Susan Collins, membre de la Fed, affirme avoir soutenu la hausse des taux et met en garde contre des risques élevés d'inflation

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(Ajout de commentaires supplémentaires de Collins et d'informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 5)

par Michael S. Derby

La présidentede la Réserve fédérale de Boston , Susan Collins, a déclaré mardi qu’elle soutenait la décision prise la semaine dernière par la banquecentrale américaine de releverses taux d’intérêt face aux risques que l’inflation future dépasse l’objectif de 2%.

« Je considère désormais qu’il existe une probabilité accrue de scénarios futurs dans lesquels l’inflation resterait nettement supérieure à 2% », a écrit Susan Collins sur LinkedIn . « Le marché du travail étant désormais sur de meilleures bases, la politique monétaire peut se concentrer sur un retour rapide à la stabilité des prix, en particulier après cinq ans et demi d’inflation trop élevée », a-t-elle déclaré. « Un taux des fonds fédéraux un peu plus restrictif contribuera à garantir un retour durable de l’inflation vers son objectif. »

La Fed a relevé la semaine dernière son taux directeur d’un quart de point de pourcentage , le portant dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, afin de contenir les pressions sur les prix.Les responsables ont également envisagé une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année, bien que le président de la Fed, Kevin Warsh, peu enclin à donner des indications sur la future politique monétaire, n’ait pas confirmé cette projection de la Fed.

Susan Collins, qui ne dispose pas cette année du droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC) chargé de fixer les taux, n’a pas précisé dans son message si elle souhaitait une nouvelle hausse des taux.

Les perspectives actuelles de la Fed sont particulièrement difficiles , car une grande partie de la tendance à la hausse des pressions sur les prix provient de chocs d’offre, tels que la guerre américano-israélienne contre l’Iran, auxquels il est difficile de remédier par un resserrement de la politique monétaire. La persistance d’une inflation supérieure à l’objectif de 2% a toutefois poussé les responsables de la Fed à ne plus considérer comme passagers ce qui aurait autrefois été perçu comme des pics inflationnistes passagers.