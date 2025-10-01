Survol de drones au Danemark : le "Pushpa", pétrolier suspect de la "flotte fantôme" russe, immobilisé au large de Saint-Nazaire

Le "Pushpa", bâtiment battant pavillon du Bénin, est soupçonné d'avoir pu être utilisé comme "leurre" ou "rampe de lancement" des drones ayant semé la pagaille dans l'espace aérien danois.

(photo d'illustration) ( AFP / ANGELOS TZORTZINIS )

Près de dix jours après le survol de mystérieux drones au dessus de l'aéroport de Copenhague, les soupçons se précisent quant à l'implication de navires fantômes utilisés par la Russie pour des opérations clandestines. Parmi eux : le "Pushpa", vieux pétrolier sous sanctions européennes pour son appartenance à la "flotte fantôme" russe, qui fait l'objet d'une enquête du parquet de Brest, et a été immobilisé au large du parc éolien de Saint-Nazaire.

Le bâtiment battant pavillon du Bénin serait soupçonné d'être impliqué dans les survols de drones ayant perturbé le trafic aérien au Danemark, selon le site spécialisé The Maritime Executive , qui précise que le navire a pu servir de "plateforme de lancement" ou comme "leurre". La préfecture maritime de l'Atlantique a indiqué à l'AFP "avoir récemment réalisé un signalement au procureur de la République de Brest" concernant ce navire "soupçonné d'être en infraction".

La gendarmerie maritime française en action

"Une enquête étant ouverte, nous ne pouvons communiquer sur cette affaire", a-t-elle ajouté. A la suite du signalement, le procureur de Brest, Stéphane Kellenberger, a précisé à l'AFP avoir ouvert une enquête pour "défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon" et "refus d'obtempérer".

"Les investigations et actes utiles ont été confiés par mes soins, en co-saisine, à la section de recherches de la gendarmerie maritime, ainsi qu'au groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique", a-t-il ajouté, sans plus de précision. Le navire est sous sanctions européennes pour son appartenance à la flotte fantôme russe, utilisée par la Russie pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole, selon une décision du conseil de l'Union européenne du 24 février 2025.

Construit en 2007, ce pétrolier de 244 mètres de long a changé de nom et de pavillon à de nombreuses reprises, étant alternativement immatriculé au Gabon, aux îles Marshall ou en Mongolie, selon le site www.opensanctions.org. Parti de Primorsk, près de Saint-Petersbourg en Russie, le 20 septembre, le pétrolier devait rejoindre Vadinar, dans le nord-ouest de l'Inde, le 20 octobre. Mais il a jeté l'ancre depuis plusieurs jours à proximité du parc éolien de Saint-Nazaire, selon le site Marine Traffic . Les récents signalements de drones à travers le Danemark ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague, le plus grand d'Europe du Nord.