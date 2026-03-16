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Surprise à Grenoble: Alain Carignon en tête devant Laurence Ruffin
information fournie par AFP 16/03/2026 à 01:52

Alain Carignon le 15 mars 2026 à Grenoble ( AFP / Maxime GRUSS )

Alain Carignon le 15 mars 2026 à Grenoble ( AFP / Maxime GRUSS )

Le candidat LR Alain Carignon a créé la surprise dimanche en arrivant en tête du premier tour des élections municipales à Grenoble, devançant légèrement la favorite Laurence Ruffin, à la tête d'un collectif de partis écologistes et de gauche.

M. Carignon a obtenu 27,04% des suffrages, et Mme Ruffin 26,33% dans cette ville de 160.000 habitants remportée par les écologistes dès 2014, selon des résultats complets mais encore provisoires.

Deux autres candidats sont susceptibles de se maintenir au deuxième tour: le LFI Allan Brunon (14,59%) et Romain Gentil, à la tête de la liste Grenoble Capitale Citoyenne, qui réunit Place Publique, le PRG et le parti écologiste Equinoxe (10%).

Un cinquième candidat, le centriste Hervé Gerbi (Horizons), manque de peu de se qualifier avec 9,63% des voix. Le RN de Valentin Gabriac plafonne à 5,20%.

Seules 372 voix séparent M. Carignon de Mme Ruffin, que les différents sondages donnaient pourtant largement en tête avec 34% d'intentions de vote contre 25% pour M. Carignon et 10% pour LFI.

La cheffe d'entreprise et sœur du député François Ruffin (ex-Insoumis) représente un collectif rassemblant une douzaine de partis dont le PS. Elle avait reçu le soutien du maire écologiste sortant Eric Piolle, qui avait annoncé de longue date qu'il ne briguerait pas de troisième mandat.

Pendant ses deux mandats, il avait fait de Grenoble un laboratoire es politique écologiste et l'avait cogérée avec LFI.

Malgré son retard dans les sondages et ses casseroles judiciaires, l'ancien ministre Carignon, 77 ans, candidat malheureux au scrutin de 2020, qu'il avait à l'époque présenté comme son "dernier tour de piste", avait refusé de se déclarer battu.

Dénonçant une ville en proie aux narcotrafiquants, il avait fait de la sécurité l'un de ses principaux chevaux de bataille.

"A mon âge, je n'ai pas de carrière à construire, d'avenir à préserver, pas d'ambition personnelle à assouvir", avait fait valoir celui qui dirigea Grenoble de 1983 à 1994 avant d'être condamné en 1996 à cinq ans de prison dont quatre ferme et cinq ans d'inéligibilité, pour "corruption" et "abus de biens sociaux".

L'ancien ministre de Jacques Chirac et Edouard Balladur, qui a passé ces dernières années à croiser le fer avec M. Piolle au conseil municipal, a aussi réussi à rallier à sa liste un autre candidat, le centriste Pierre-Édouard Cardinal, au grand dam du parti Renaissance qui l'avait désavoué.

Mme Ruffin, interrogée avant le scrutin sur d'éventuelles alliances de second tour, n'avait fermé aucune porte, disant vouloir "faire en sorte que Grenoble reste une ville de gauche et une ville écologiste".

Municipales 2026
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