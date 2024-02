Surendettement : le nombre de dépôts de dossiers en hausse de 8% en un an en 2023, selon la Banque de France

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les dettes liées aux crédits à la consommation pèsent pour 40% de l'endettement total, une part qui a augmenté de deux points par rapport à 2022, d'après la Banque de France ce jeudi 8 février.

Le nombre de dépôts de dossiers de surendettement a augmenté de 8% en un an en 2023, un chiffre qui reste stable, selon la Banque de France ce jeudi 8 février. Le montant global des dettes des Français dans cette situation s'est élevé à 4,2 milliards d'euros . L'endettement global est par ailleurs en recul de 27% par rapport à 2019, année pré-pandémie, et a été quasiment divisé par deux en dix ans, a souligné l'institution.

Toutes dettes comprises, l'endettement médian s'établit à 18.446 euros, selon les données de l'enquête typologique annuelle de la Banque de France sur le surendettement des ménages. Les dettes liées aux crédits à la consommation pèsent pour 40% de l'endettement total, une part qui a augmenté de deux points par rapport à 2022. Celle des dettes immobilières est passée à 27% (contre 29% il y a un an).

Les dettes de charges courantes (logement, fiscalité, énergie, téléphonie) sont stables, et comptent pour 33% de l'endettement global. Dans cette catégorie de dettes, celles liées aux factures d'énergie et de communication ont augmenté légèrement en 2023, de 3%, par rapport à 2022, mais cette hausse est "à relativiser", les dettes d'énergie ne représentant "que 2%" de l'endettement global des ménages, a mis en avant Hélène Arveiller, directrice adjointe des particuliers à la Banque de France. Les boucliers tarifaires, mis en place par le gouvernement pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie, "ont sans doute joué leur rôle en 2023", a-t-elle estimé lors d'une conférence de presse. Avec la levée progressive de ces aides, la Banque de France restera "attentive" à une potentielle incidence sur les difficultés financières des Français.

Si le nombre de dépôts de dossiers de surendettement a augmenté de 8% en un an, atteignant un total de 121.617 en 2023, cette hausse reste "modérée" et est "sans corrélation immédiate avec l'inflation", a avancé Hélène Arveiller. Pour elle, cette hausse s'explique plus par une "sorte de normalisation" après trois années "extrêmement atypiques" liées au Covid. Une étude réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) pour la Banque de France, publiée le 22 janvier, avait montré que face à l'inflation, les ménages les plus modestes avaient réussi à limiter les incidents bancaires en adaptant leurs comportements budgétaires, en puisant dans leur épargne ou en renonçant à des dépenses, a rappelé Hélène Arveiller.

Le profil des surendettés n'a pas varié ces dernières années et continue de toucher davantage les femmes, les chômeurs et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté.