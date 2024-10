Suppressions de postes, salaires... : les syndicats de la fonction publique sur leurs gardes face au nouveau gouvernement

"Les discussions ont été franches", mais "nous n'avons pas eu de réponse à nos questions", a résumé un syndicaliste, après une série de rencontre entre le ministre et les partenaires sociaux.

Guillaume Kasbarian à Paris, le 1er octobre 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les syndicats de fonctionnaires sont ressortis avec un sentiment mitigé de leur reonctre avec le nouveau ministre de la Fonction publique et de la Simplification Guillaume Kasbarian. Alors que le projet de budget que va présenter dans quelques jours le nouveau gouvernement pourrait acter des suppressions de postes, les partenaires sociaux ont décrit un ministre "à l'écoute", mais "extrêmement prudent" sur ses intentions.

"Les discussions ont été franches", mais "nous n'avons pas eu de réponse à nos questions" , a résumé auprès de l' AFP le secrétaire général de l'Unsa-FP Luc Farré, reçu jeudi par le nouveau ministre de la Fonction publique et de la Simplification Guillaume Kasbarian.

Lundi, quand la CGT a inauguré le cycle d'entretiens de Guillaume Kasbarian avec les syndicats, deux revendications surnageaient : l' abandon du projet de réforme de la fonction publique porté par son prédécesseur Stanislas Guerini et une augmentation générale des salaires . La question des effectifs s'est invitée mercredi dans les discussions, après la publication d'un rapport de la Cour des comptes soulignant que la suppression progressive de 100.000 emplois dans les collectivités locales permettrait "une économie importante".

Le syndicat FO Territoriaux s'est empressé de dénoncer dans un communiqué une "réflexion purement comptable" et "inacceptable". L'entourage de Guillaume Kasbarian a appelé à ne pas "interpréter" le rapport, tout en avouant "partager l'analyse" de la Cour "sur l'optimisation des services publics locaux." Le gouvernement réfléchit parallèlement à d'autres baisses d'effectifs, cette fois dans les ministères, dans le cadre du projet de budget pour 2025.

Sollicité par l' AFP pour commenter la teneur des premiers échanges avec les syndicats, le ministère de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique n'a pas souhaité réagir.

Reçue mercredi, la secrétaire générale de la CFDT Fonctions Publiques Mylène Jacquot a notamment insisté sur la question salariale, à l'heure où les huit organisations représentatives réclament une nouvelle augmentation générale après celles de 2022 (+3,5%) et 2023 (+1,5%) . "Il faudra bien nous répondre à un moment donné", a-t-elle insisté. Pour la CGT Fonction publique aussi, "l'année 2024 ne saurait être une année blanche" sur le plan salarial.

La CGT réclame 10% d'augmentation

La centrale de Montreuil revendique une augmentation de 10% du salaire de base des fonctionnaires, mais Guillaume Kasbarian "ne s'est absolument pas engagé sur quelque annonce que ce soit", a indiqué à l' AFP Natacha Pommet, une représentante de la CGT.

Président de la Fédération autonome de la Fonction publique (FA-FP, 8e syndicat), Pascal Kessler souligne que l'ex-ministre du Logement a été "beaucoup plus affirmatif" sur son "envie" de reprendre en main le dossier du logement des agents publics, quelques mois après un rapport parlementaire qualifiant d'"insoutenable" la situation des fonctionnaires en la matière.

Reçu lundi, le secrétaire général de la FGF-FO Christian Grolier a trouvé son interlocuteur "à l'écoute", mais "extrêmement prudent" . Il a notamment interrogé le nouveau ministre sur le sort du projet de réforme de la fonction publique de Stanislas Guerini, qui prévoyait entre autres de développer la rémunération au mérite et de supprimer les catégories historiques de la fonction publique (A, B et C), au grand dam des syndicats. Guillaume Kasbarian a lui a répondu que le projet n'était "ni conservé, ni abandonné" , affirme Christian Grolier à l' AFP .

Enfin, sur le sujet de la simplification, une semaine après avoir promis de "débureaucratiser à tous les étages", le ministre "a tenu à clarifier ses propos", en précisant que "ce n'était pas une critique sur les agents", se félicite Mylène Jacquot. Une clarification bienvenue puisque "les défis de la fonction publique aujourd'hui, c'est quand même de réussir à attirer et à donner aussi envie aux gens de rester", poursuit-elle. Pour Christian Grolier, "ces dernières années" dans la fonction publique, "la simplification et la numérisation se résumaient à des suppression de postes et restructurations".

"Si c'est ça" que le gouvernement prévoit, "on sera en totale opposition", prévient-il, se disant toutefois prêt à "regarder comment améliorer l'efficacité du service public, le service rendu à l'usager".

Guillaume Kasbarian doit boucler lundi ce premier cycle de discussions en recevant Solidaires-FP, la CFE-CGC et la FSU.