Suppression des régions, taxation des superprofits, priorité nationale... : les pistes du RN pour résorber le déficit public

"La priorité nationale pour les aides sociales non contributives", comme le RSA, permettrait par exemple d'économiser au moins 16 milliards d'euros par an, selon le député Jean-Philippe Tanguy.

Jean-Philippe Tanguy à Paris, le 19 décembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que déficit public français a sérieusement dérapé en 2024, laissant craindre des mesures d'austérité ou des hausses d'impôts, deux députés du Rassemblement national ont détaillé jeudi 11 avril les pistes d'économies préconisées par le parti d'extrême droite.

Il faut s'attaquer aux "grands tabous de Bercy", a estimé le président délégué du groupe RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy, au micro de RMC . Le député de la Somme a cité un marqueur du parti d'extrême droite, "la priorité nationale pour les aides sociales non contributives" , comme le RSA, qui permettrait selon lui d'économiser "au moins 16 milliards d'euros".

"Gabegie dans le mille-feuille administratif"

Mais aussi la fin de "la gabegie dans le mille-feuille administratif". Il a défendu notamment la suppression de "l'échelon politique de la grande région" . "Il faut faire collaborer les départements entre eux, ça suffira amplement", a-t-il estimé, rappelant sa proposition de créer "un seul mandat" pour ces deux échelons : "le conseiller territorial".

Jean-Philippe Tanguy a également proposé de "réduire fortement" le nombre d'intercommunalités, "trop grosses ou trop chères, avec beaucoup de dépenses de fonctions support". "On a supprimé le garde-champêtre pour mettre des directeurs de la com' partout en France" , a-t-il déploré. Selon l'élu d'extrême droite, "les maires des petites communes ne savent plus à qui parler".

Interrogé sur RTL , le député RN Sébastien Chenu a de son côté défendu la taxation temporaire des surprofits , pour les profits ne relevant pas de "la stratégie d'entreprise" mais liés à "des décisions gouvernementales", comme "la grande distribution" pendant la période du Covid-19.

Il a également prôné la taxation des "rachats d'actions" . Il faut "inciter les entreprises à réinvestir leurs profits et pas simplement à faire circuler l'argent entre elles", a-t-il argumenté.